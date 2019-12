Harley Quinn: sezon 1, odcinek 5 - co się wydarzy? Zwiastun

Harley Quinn to komiksowy serial animowany, który jest realizowany dla platformy DC Universe. Główna bohaterka mówi głosem Kaley Cuoco, a w obsadzie dubbingu są również Lake Bell, Alan Tudyk, Ron Funches, J.B. Smoove, Jason Alexander czy Christopher Meloni. Produkcja jest serialem przeznaczonym dla widzów dorosłych, jednak utrzymanym w wyraźnym tonie komediowym.

Serial jest emitowany w USA od końca listopada tego roku, a dziś do sieci trafił zwiastun kolejnego odcinka. Co się wydarzy w Harley Quinn s01e05? Epizod nosi tytuł Being Harley Quinn - zobaczcie zwiastun:

Harley Quinn: sezon 1, odcinek 5 - premiera odbędzie się 27 grudnia tego roku.