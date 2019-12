Moon Knight - Daniel Radcliffe w głównej roli? Nowe pogłoski

Moon Knight to jeden z bohaterów komiksów Marvela. Jako Marc Spector, były agent CIA, został prawie zabity przez terrorystę znanego jako Bushman. Od śmierci ocalił go bóg Księżyca Khonshu - to właśnie wtedy wzrosła jego siła i wytrzymałość, które w komiksach często uzależnione są od faz Księżyca. Spector ostatecznie pokonał Bushmana, przywdziewając potem swój biały, charakterystyczny strój.

Jak wiadomo już od jakiegoś czasu, Moon Knight otrzyma własny serial w MCU - na razie jednak szczegóły na temat projektu nie są znane. Tymczasem portal Full Circle Cinema nieoficjalnie podaje, że główną rolę w produkcji może otrzymać Daniel Radcliffe, aktor, którego doskonale znamy z roli Harry'ego Pottera. Warto zauważyć, że matka Radcliffe'a jest Żydówką, więc ma on takie same korzenie jak komiksowa wersja Marca Spectora - o tym, że twórcom zależy na uczynieniu bohatera Żydem, pisaliśmy tutaj.

Oczywiście informacje podane przez Full Circle Cinema nie zostały potwierdzone i należy podchodzić do nich z dużym dystansem. Jeżeli plotki się potwierdzą, natychmiast Was poinformujemy.