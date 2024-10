Harrison Ford o tym, dlaczego wciąż gra na ekranie. Nie chodzi o pieniądze

fot. Apple TV+

Harrison Ford obecnie promuje drugi sezon serialu Terapia bez trzymanki, który niebawem zadebiutuje na platformie Apple TV+. Dziennikarz Vanity Fair zapytał go o różne tematy, w tym o to, dlaczego wciąż gra, pomimo 82 lat. Odpowiedź jest dość prosta: chodzi o zwyczajny kontakt z drugim człowiekiem.

Harrison Ford o aktorstwie

W tej samej rozmowie stwierdził, że pomimo różnorodnych ról, między innymi w pełnych napięcia thrillerach, uważa, że to, co robił przez całą karierę, pod kątem tonu, było komedią.

- Czasami jestem głuptasem. Według mnie wszystko, co do tej pory zrobiłem, to komedia. Jako aktor podchodzę do sceny z żartem tak samo, jak do czegoś poważnego i emocjonalnego.

Nawet poruszono kwestię Hana Solo. Dla niego to zawsze była postać kompletnie oddana swojej ignorancji. Twierdzi jednak, że gdyby nie jego specyficzne poczucie humoru, Han nie byłby wcale taki interesujący dla widzów.

Co go w ogóle przyciągnęło do tego serialu?

- Mogę wyobrażać sobie różne rzeczy z ludźmi, którzy mają wielkie umiejętności i doświadczenie. Praca z takimi ludźmi to kupa zabawy.

W przyszłym roku zobaczymy Harrisona Forda w superprodukcji Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat.