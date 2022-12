Harrison Ford w swoim stylu komentuje dołączenie do MCU

fot. materiały prasowe

Harrison Ford oficjalnie dołącza do MCU - legendarny aktor począwszy od filmu Kapitan Ameryka 4 przejmie od zmarłego Williama Hurta rolę Thaddeusa "Thunderbolta" Rossa. Szczegóły jego roli w filmie Captain America: New World Order nie są znane, ale wreszcie mamy komentarz samego aktora odnośnie dołączenia przez niego do MCU.

Wcześniej Nate Moore, producent Marvel Studios zapowiadał jego występ sugerując, że wspólne sceny Forda i Anthony'ego Mackie (odtwórca roli Kapitana Ameryki) będą "fantastyczne". W rozmowie z The Playlist, filmowy Han Solo i Indiana Jones wypowiedział się w swoim stylu na temat dołączenia do MCU.

Hej, spójrz, zrobiłem wiele rzeczy. Teraz chcę zrobić kilka rzeczy, których nigdy nie zrobiłem.

Dziennikarz zapytał też aktora, czy będzie robił sceny w motion-capture dla Red Hulka. Przypomnijmy, że w komiksach postać Rossa zmieniała się w Czerwonego Olbrzyma, więc fani liczą, że zobaczymy to wreszcie także na dużym ekranie. Ford w odpowiedzi wykonał jednak tylko gest zamykania ust na kłódkę, więc widzimy, że aktorski weteran przygotowany jest na to, by ważne tajemnice fabularne takimi pozostały do dnia premiery.

Film Captain America: New World Order wejdzie na ekrany kin 3 maja 2024 roku.