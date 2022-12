Kapitan Marvel 2 - pierwszy oficjalny opis fabuły. Dlaczego Carol Danvers połączy siły z Ms. Marvel i Monicą Rambeau?

fot. Marvel

Pojawił się pierwszy oficjalny opis fabuły The Marvels. Tym razem Kapitan Marvel nie będzie ratować świata w pojedynkę, bo dołączą do niej Iman Vellani jako Kamala Khan i Teyonah Parris jako Monica Rambeau. Jak zdradzają nowe informacje - ich moce splączą się ze sobą, co zmusi je do współpracy.

Brie Larson za to po raz kolejny powróci jako Carol Danvers. Superbohaterkę po raz ostatni wiedzieliśmy w scenie po napisach Ms. Marvel, która wprowadzała widzów do Kapitan Marvel 2.

Kapitan Marvel 2 - pierwszy oficjalny opis fabuły

The Marvels będzie częścią 5. fazy MCU i zadebiutuje w 2023 roku. Konto @CaptMarvelBR z Twittera poprzez portal The Direct zdradziło pierwszy oficjalny opis fabuły Kapitan Marvel 2, który Disney przekazał przez komunikat prasowy.

Carol Danvers, aka Kapitan Marvel, odzyskała swoją tożsamość z rąk tyrańskich Kree i zemściła się na Najwyższej Inteligencji. Jednak wskutek nieprzewidzianych konsekwencji bohaterka będzie miała za zadanie udźwignąć na swoich barkach brzemię całego zdestabilizowanego uniwersum. Gdy obowiązki wyślą ją do tunelu czasoprzestrzennego, powiązanego z Kree, moce Carol Danvers splączą się z tymi, które posiada jej wielka fanka z Jersey, czyli Kamala Khan, aka Ms. Marvel, a także siostrzenica, Monica Rambeau. Wspólnie, te zaskakujące trio będzie musiało połączyć siły i nauczyć się współpracować, by uratować świat jako The Marvels.

Kapitan Marvel 2 - premiera 28 lipca 2023 roku w kinach.

Finał Ms. Marvel - pytania i odpowiedzi