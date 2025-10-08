Harry Potter - tak wygląda Albus Dumbledore w serialu. Zobacz zdjęcia z planu!

Fot. Materiały prasowe

Prace na planie serialu Harry Potter trwają w Cadgwith w Wielkiej Brytanii. Na zdjęciach z planu widać Johna Lithgowa w pełnym kostiumie i charakteryzacji Albusa Dumbledore’a. To pierwsza okazja, by zobaczyć tego bohatera na zdjęciach z serialu!

Harry Potter - John Lithgow jako Albus Dumbledore

Harry Potter - co wiemy o serialu HBO?

Showrunnerką produkcji jest Francesca Gardiner (Sukcesja), a Mark Mylod odpowiada za reżyserię. Pierwszy sezon ma liczyć 10 odcinków.

W obsadzie znaleźli się: Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Ron Weasley, Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Amos Kitson jako Dudley Dursley, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Louise Brealey jako Madam Rolanda Hooch, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Johnny Flynn jako Lucius Malfoy, Bel Powley jako Petunia Dursley, Daniel Rigby jako Vernon Dursley, Anton Lesser jako Garrick Ollivander, Bertie Carvel jako Cornelius Fudge oraz Asha Soetan jako Angelina Johnson.

Harry Potter - premiera serialu jest zaplanowana na 2027 rok w serwisie HBO Max.