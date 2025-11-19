Reklama
Na noże 4 ma szansę? Przyszłość serii może wykraczać poza Netflixa

Rian Johnson podczas promocji filmu Żywy czy martwy: Film z serii Na noże w nowym wywiadzie sugeruje, że Na noże 4 ma szanse. Nawet pierwszy krok w tym kierunku został zrobiony. Wszystko jednak zależy od sukcesu trójki.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
Żywy czy martwy: Film z serii Na noże fot. Netflix
Wygląda na to, że Rian Johnson i Daniel Craig chcą kontynuować Na noże. Okazuje się, że w rozmowie z The Hollywood Reporter reżyser i scenarzysta czuje się kreatywnie naładowany po zrobieniu filmu Żywy czy martwy: Film z serii Na noże i już rozmawiają z Danielem Craigem o pomysłach na Na noże 4.

Na noże 4 - czy są szanse?

- Pod kątem kreatywnym czuję się naładowany energią po zrobieniu tego filmu. Razem z Danielem zaczęliśmy formułować pomysły na to, o czym mogłaby opowiadać kolejna odsłona. Czy ją zrobimy? Nie wiem, dlaczego miałbym przestać je robić, skoro możemy je robić dalej.

Pozostaje jedynie kwestia, czy nadal miałby je tworzyć w Netflixie. Rian Johnson nie krył negatywnego stosunku do biznesowego modelu platformy streamingowej, która nie pozwala na emisję wybranych filmów w kinach dłużej niż dwa tygodnie. Nawet w połowie 2025 roku w rozmowie z Deadline podkreślał, że nie jest z tego powodu zadowolony. Wówczas źródła Deadline oszacowały, że Glass Onion: Film z serii Na noże osiągnąłby 600 mln dolarów wpływów na całym świecie, gdyby miał normalną emisję w kinach. Najnowsza odsłona będzie wyświetlana na 400 ekranach w USA przez dwa tygodnie. Nie ma informacji o emisji w innych krajach świata.

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże

arrow-left
Żywy czy martwy: Film z serii Na noże
fot. Netflix
arrow-right

Czwarta część jest sprawą otwartą i Netflix nie ma wyłączności na jej realizację. Ich umowa z Rianem Johnsonem dotyczyła realizacji dwóch filmów z serii Na noże. Twórca więc może z ewentualną czwartą odsłoną pójść gdzie indziej. Na razie jednak wszystko jest sprawą otwartą i najpewniej Netflix będzie starać się zatrzymać filmowca w swoim gronie.

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże - premiera w Netflixie odbędzie się 12 grudnia 2025 roku.

Źródło: worldofreel.com

Powiązane filmy
2025
Żywy czy martwy: Film z serii Na noże
Żywy czy martwy: Film z serii Na noże Komedia

7,1

2022
Glass Onion: Film z serii Na noże
Oglądaj TERAZ Glass Onion: Film z serii Na noże Komedia

naEKRANIE Poleca

