Dick Van Dyke mógł zostać Jamesem Bondem po Seanie Connery'm. Dlaczego odrzucił rolę?

Amerykański aktor Dick Van Dyke przyznał, że dostał propozycję, aby przejąć rolę Jamesa Bonda po Seanie Connerym. Jasno dał do zrozumienia w czym tkwił problem.
Magda Muszyńska
Tagi:  james bond 
agent 007 rola
Sean Connery fot. materiały prasowe
O roli Jamesa Bonda marzyło i wciąż marzy wielu aktorów. Choć jest ona zarezerwowana raczej dla brytyjskich artystów, to brani byli pod uwagę też Amerykanie. Jednym z nich był Dick Van Dyke, który za niecały miesiąc skończy 100 lat. 

W rozmowie z Alem Rokerem w programie Today, Dick Van Dyke przyznał, że prawie udało mu się zostać agentem 007. Powiedział, że Cubby Broccoli podszedł do niego i zapytał się, czy chciałby zostać Bondem. 

Powiedziałem: "Słyszałeś mój brytyjski akcent?"

Na koniec dodał humorystyczny "klik", aby zasygnalizować zakończenie rozmowy. Albert „Cubby” Broccoli był producentem, który nadzorował m.in. musical Nasz cudowny samochodzik (1968), w którym w głównej roli wystąpił Van Dyke. To adaptacja dziecięcej powieści autorstwa Iana Fleminga, twórcy powieści o Bondzie. Broccoli był również pierwszym producentem, który przeniósł historie o agencie 007 na ekran, kręcąc Doktor No (1962). Pracował nawet nad Golden Eye w 1995 roku.

fot. Disney // d23.com // Dick Van Dyke

Van Dyke wspominał, że kariera stałaby przed nim otworem i byłoby to wspaniałe doświadczenie. Dodał, że nie był pewien, czy jego fani, których zdobył dzięki filmom familijnym, zaakceptowaliby taką rolę z jego strony. 

Aktor miał przejąć rolę po Seanie Connerym, który zagrał Jamesa Bonda w 7 filmach w latach 1962-1983. W między czasie w tę postać wcielili się również David Niven (Casino Royale, 1967) i George Lazenby (W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości, 1969). Roger Moore wystąpił jako Bond w 7 filmach, rozpoczynając od Żyj i pozwól umrzeć z 1973 roku. 

Wciąż nie wiadomo, kto przejmie pałeczkę po Danielu Craigu, który pożegnał się z rolą Jamesa Bonda filmem Nie czas umierać z 2021 roku.

Nowy Bond - typowania bukmacherów

12. Jacob Elordi - kurs +2500

arrow-left
12. Jacob Elordi - kurs +2500
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: ew.com

Magda Muszyńska
Powiązane osoby

