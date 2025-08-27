Reżyser filmów z Harrym Potterem o nowej wersji. "To po prostu to samo"
Chris Columbus, który pracował przy pierwszych trzech filmach z serii Harry Potter, wypowiedział się o nadchodzącym serialu z HBO. Uznał, że choć czeka na nową wersję, wydaje mu się ona zbyt podobna do poprzednika.
Chris Columbus, który pierwotnie przeniósł świat Harry’ego Pottera na wielki ekran jako reżyser filmów Kamień Filozoficzny i Komnata Tajemnic, niedawno pojawił się w podcaście The Rest Is Entertainment i skomentował nadchodzący reboot serialowy HBO po tym, jak zobaczył zdjęcia z planu, na których Nick Frost wciela się w Hagrida. Columbus w oryginalnych filmach obsadził w tej roli Robbiego Coltrane’a.
Reżyser dodał, że mimo swojego komentarza nadal jest ciekaw nowej adaptacji. W filmach musiał wycinać wiele książkowych elementów, ale w formie serialu mogą one dostać nowe życie. Nowy Harry Potter od HBO jest obecnie w produkcji i ma zadebiutować dopiero w 2027 roku.
Harry Potter - obsada serialu
Źródło: variety.com
