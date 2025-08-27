Reklama
Reżyser filmów z Harrym Potterem o nowej wersji. "To po prostu to samo"

Chris Columbus, który pracował przy pierwszych trzech filmach z serii Harry Potter, wypowiedział się o nadchodzącym serialu z HBO. Uznał, że choć czeka na nową wersję, wydaje mu się ona zbyt podobna do poprzednika.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  hagrid 
chris columbus harry potter
Harry Potter fot. Warner Bros. Pictures
Chris Columbus, który pierwotnie przeniósł świat Harry’ego Pottera na wielki ekran jako reżyser filmów Kamień Filozoficzny i Komnata Tajemnic, niedawno pojawił się w podcaście The Rest Is Entertainment i skomentował nadchodzący reboot serialowy HBO po tym, jak zobaczył zdjęcia z planu, na których Nick Frost wciela się w Hagrida. Columbus w oryginalnych filmach obsadził w tej roli Robbiego Coltrane’a.

Więc patrzę na te zdjęcia… a Nick Frost ma na sobie dokładnie ten sam kostium, który zaprojektowaliśmy dla Hagrida. I część mnie pomyślała: Jaki to ma sens?. Myślałem, że kostiumy i cała reszta będą inne, a to jest po prostu to samo. To wszystko będzie takie samo.

Gwiazda Gry o Tron przestrzega młodych aktorów z serialu Harry Potter. "Niemal mnie to zniszczyło"

Reżyser dodał, że mimo swojego komentarza nadal jest ciekaw nowej adaptacji. W filmach musiał wycinać wiele książkowych elementów, ale w formie serialu mogą one dostać nowe życie. Nowy Harry Potter od HBO jest obecnie w produkcji i ma zadebiutować dopiero w 2027 roku. 

Harry Potter - obsada serialu

Od lewej: Arabella Stanton jako Hermiona, Dominic McLaughlin jako Harry i Alastair Stout jako Ron Weasley

Od lewej: Arabella Stanton jako Hermiona, Dominic McLaughlin jako Harry i Alastair Stout jako Ron Weasley
Fot. Max
Źródło: variety.com

