Reżyser filmów z Harrym Potterem o nowej wersji. "To po prostu to samo"

Chris Columbus, który pierwotnie przeniósł świat Harry’ego Pottera na wielki ekran jako reżyser filmów Kamień Filozoficzny i Komnata Tajemnic, niedawno pojawił się w podcaście The Rest Is Entertainment i skomentował nadchodzący reboot serialowy HBO po tym, jak zobaczył zdjęcia z planu, na których Nick Frost wciela się w Hagrida. Columbus w oryginalnych filmach obsadził w tej roli Robbiego Coltrane’a.

Więc patrzę na te zdjęcia… a Nick Frost ma na sobie dokładnie ten sam kostium, który zaprojektowaliśmy dla Hagrida. I część mnie pomyślała: Jaki to ma sens?. Myślałem, że kostiumy i cała reszta będą inne, a to jest po prostu to samo. To wszystko będzie takie samo.

Reżyser dodał, że mimo swojego komentarza nadal jest ciekaw nowej adaptacji. W filmach musiał wycinać wiele książkowych elementów, ale w formie serialu mogą one dostać nowe życie. Nowy Harry Potter od HBO jest obecnie w produkcji i ma zadebiutować dopiero w 2027 roku.

