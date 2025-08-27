Reklama
Gwiazda Gry o Tron przestrzega młodych aktorów z serialu Harry Potter. "Niemal mnie to zniszczyło"

Odtwórczyni Sansy z Gry o tron podzieliła się swoimi doświadczeniami z bycia dziecięcą aktorką. Dała też kilka dobry rad młodym aktorom z serialu Harry Potter.
Magda Muszyńska
Tagi: hbo max 
aktorzy Gra o tron harry potter
7. Sophie Turner (Sansa Stark) - 175 tys. USD za odcinek Fot. Max
Sophie Turner, która zadebiutowała w roli Sansy w Grze o tron mając 13 lat, dobrze pamięta ile szumu wywoływał ten serial w Internecie. Jako nastolatce, ciężko było jej sobie poradzić z reakcjami w mediach społecznościowych. Dlatego w najnowszym wywiadzie postanowiła przestrzec młodych aktorów z serialu Harry Potter, do którego zdjęcia niedawno się rozpoczęły.

Czytaj więcej: Harry Potter - Ron Weasley na filmiku z planu serialu. Jest również Ginny!

W rozmowie z magazynem Flaunt Sophie Turner najpierw odniosła się do swoich nieprzyjemnych doświadczeń z serialu Gra o tron.

Media społecznościowe dopiero nabierały rozpędu, gdy zaczęłam pracę nad Grą o tron, więc miałam kilka lat spokoju, a potem musiałam się przystosować. Miało to tak głęboki wpływ na moje zdrowie psychiczne, że nie jestem w stanie tego opisać. Wielokrotnie niemal mnie to zniszczyło.

7. Sophie Turner (Sansa Stark) - 175 tys. USD za odcinekfot. HBO

Następnie powiedziała, że martwi się o młodych aktorów wcielających się w Harry'ego (Dominic McLaughlin), Hermionę (Arabella Stanton) i Rona (Alastair Stout), którzy będą grać swoje role przez 7 sezonów. 

Patrzę na te dzieciaki, które wkrótce pojawią się w nowym Harrym Potterze i mam ochotę je przytulić i powiedzieć: "Słuchajcie, wszystko będzie dobrze, ale nie zbliżajcie się do [mediów społecznościowych]". "Pozostańcie przyjaciółmi z kolegami z domu, mieszkajcie w domu z rodziną, upewnijcie się, że rodzice się wami opiekują" – to niezwykle ważne, by czuć się ugruntowanym w obliczu wielkich, szalonych rzeczy, które robicie.

Warto dodać, że Warner Bros. Studios Leavesden, czyli siedziba produkcji serialu HBO Harry Potter, zbudowało tymczasową szkołę, aby młodzi aktorzy mogli kontynuować naukę w trakcie zdjęć. Szkoła będzie czynna w dni powszednie między 5:30 a 20:30, aby aktorzy mogli poświęcić czas na naukę między zdjęciami nocnymi, w plenerze i dokrętkami. 

Harry Potter - premiera 1. sezonu jest zaplanowana na 2027 rok na HBO Max.

Najlepsze postacie z Harry'ego Pottera - ranking. (miejsca 35-1) 

Ranking najlepszych postaci z Harry'ego Pottera według serwisu Ranker.

arrow-left fot. materiały prasowe arrow-right

 

Źródło: Variety

Magda Muszyńska
