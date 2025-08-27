Gwiazda Gry o Tron przestrzega młodych aktorów z serialu Harry Potter. "Niemal mnie to zniszczyło"
Odtwórczyni Sansy z Gry o tron podzieliła się swoimi doświadczeniami z bycia dziecięcą aktorką. Dała też kilka dobry rad młodym aktorom z serialu Harry Potter.
Sophie Turner, która zadebiutowała w roli Sansy w Grze o tron mając 13 lat, dobrze pamięta ile szumu wywoływał ten serial w Internecie. Jako nastolatce, ciężko było jej sobie poradzić z reakcjami w mediach społecznościowych. Dlatego w najnowszym wywiadzie postanowiła przestrzec młodych aktorów z serialu Harry Potter, do którego zdjęcia niedawno się rozpoczęły.
W rozmowie z magazynem Flaunt Sophie Turner najpierw odniosła się do swoich nieprzyjemnych doświadczeń z serialu Gra o tron.
Następnie powiedziała, że martwi się o młodych aktorów wcielających się w Harry'ego (Dominic McLaughlin), Hermionę (Arabella Stanton) i Rona (Alastair Stout), którzy będą grać swoje role przez 7 sezonów.
Warto dodać, że Warner Bros. Studios Leavesden, czyli siedziba produkcji serialu HBO Harry Potter, zbudowało tymczasową szkołę, aby młodzi aktorzy mogli kontynuować naukę w trakcie zdjęć. Szkoła będzie czynna w dni powszednie między 5:30 a 20:30, aby aktorzy mogli poświęcić czas na naukę między zdjęciami nocnymi, w plenerze i dokrętkami.
Harry Potter - premiera 1. sezonu jest zaplanowana na 2027 rok na HBO Max.
