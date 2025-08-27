Gwiazda Gry o Tron przestrzega młodych aktorów z serialu Harry Potter. "Niemal mnie to zniszczyło"

Fot. Max

Sophie Turner, która zadebiutowała w roli Sansy w Grze o tron mając 13 lat, dobrze pamięta ile szumu wywoływał ten serial w Internecie. Jako nastolatce, ciężko było jej sobie poradzić z reakcjami w mediach społecznościowych. Dlatego w najnowszym wywiadzie postanowiła przestrzec młodych aktorów z serialu Harry Potter, do którego zdjęcia niedawno się rozpoczęły.

W rozmowie z magazynem Flaunt Sophie Turner najpierw odniosła się do swoich nieprzyjemnych doświadczeń z serialu Gra o tron.

Media społecznościowe dopiero nabierały rozpędu, gdy zaczęłam pracę nad Grą o tron, więc miałam kilka lat spokoju, a potem musiałam się przystosować. Miało to tak głęboki wpływ na moje zdrowie psychiczne, że nie jestem w stanie tego opisać. Wielokrotnie niemal mnie to zniszczyło.

Następnie powiedziała, że martwi się o młodych aktorów wcielających się w Harry'ego (Dominic McLaughlin), Hermionę (Arabella Stanton) i Rona (Alastair Stout), którzy będą grać swoje role przez 7 sezonów.

Patrzę na te dzieciaki, które wkrótce pojawią się w nowym Harrym Potterze i mam ochotę je przytulić i powiedzieć: "Słuchajcie, wszystko będzie dobrze, ale nie zbliżajcie się do [mediów społecznościowych]". "Pozostańcie przyjaciółmi z kolegami z domu, mieszkajcie w domu z rodziną, upewnijcie się, że rodzice się wami opiekują" – to niezwykle ważne, by czuć się ugruntowanym w obliczu wielkich, szalonych rzeczy, które robicie.

Warto dodać, że Warner Bros. Studios Leavesden, czyli siedziba produkcji serialu HBO Harry Potter, zbudowało tymczasową szkołę, aby młodzi aktorzy mogli kontynuować naukę w trakcie zdjęć. Szkoła będzie czynna w dni powszednie między 5:30 a 20:30, aby aktorzy mogli poświęcić czas na naukę między zdjęciami nocnymi, w plenerze i dokrętkami.

Harry Potter - premiera 1. sezonu jest zaplanowana na 2027 rok na HBO Max.

