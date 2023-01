Shrek jako film fantasy z lat 80. Ciastek przeraża, ale Kot w butach topi serce

fot. materiały prasowe

Zdecydowanie nie jest to kolejna bajkowa wersja zielonego stwora. Shrek przedstawiony w postaci mrocznego filmu fantasy z lat 80. to nowość od Abandoned Films. Strona na swoim koncie na Facebooku co jakiś czas dzieli się grafikami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. Z założenia zajmuje się porzuconymi lub wycofanymi projektami, które nigdy nie doszły do realizacji. Twórcy biorą na tapet przeróżne produkcje i tworzą prawdziwe cuda. Przyszedł czas na Shreka porzucającego bajkową osłonę i zamieniającego się w prawdziwego potwora z bagien. Warto przyjrzeć się tym grafikom.

Shrek jako film fantasy z lat 80.

Choć wiadome jest, że bohaterzy Shreka przedstawieni w wersji dawnych produkcji fantasy będą odbiegać wyglądem od oryginału, niektóre postaci nabrały innego charakteru. Uwagę przykuwa Ciastek, który ozdobiony widocznym cukrem straszy bardzo złowrogim wyrazem twarzy. Jest kompletnym przeciwieństwem swojej bajkowej wariacji i bardziej przypomina postać z horroru. Rozczula natomiast kreacja Kota w butach, którego w tym wydaniu lepiej nazwać Puszkiem Okruszkiem.

Sprawdźcie sami, jak prezentuje się Shrek i jego kompani w mrocznym wariancie. Chcielibyście zobaczyć ogra tak przedstawionego?