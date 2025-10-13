Reklama
Znana aktorka nie wiedziała o bojkocie Harry’ego Pottera. Przeprasza za udział przy audiobooku

Trwają prace nad nowym audiobookiem Harry'ego Pottera. Zamiast jednego narratora, każda postać dostanie swój głos. Jednym z nich będzie Keira Knightley​. Okazuje się jednak, że aktorka nie zdawała sobie sprawy z tego, jakie emocje wzbudza teraz nazwisko J.K. Rowling​.
Paulina Guz
Tagi:  Keira Knightley 
J.K. Rowling harry potter
keira knightley fot. materiały prasowe
Keira Knightley przyjęła rolę profesor Umbridge w nowym audiobooku Harry'ego Pottera. Teraz aktorka przyznaje, że podejmując tę decyzję, nie zdawała sobie sprawy z kontrowersyjnych poglądach J.K. Rowling, przez które wielu fanów jak i współpracowników odcięło się od pisarki.

Nie wiedziałam o tym, nie. Bardzo mi przykro – powiedziała Keira Knightley w rozmowie z Decider, odnosząc się do kontrowersji wokół autorki Harry'ego Pottera i bojkocie tytułu. – Myślę, że żyjemy w czasach, w których będziemy musieli jakoś znaleźć wspólny język. Wszyscy mamy bardzo różne poglądy, ale mam nadzieję, że jest w tym też miejsce na szacunek. 

Harry Potter - kontrowersje i nowa adaptacja

J.K. Rowling w ostatnich latach stała się bardzo kontrowersyjną postacią ze względu na swoje wypowiedzi o transpłciowych kobietach. W ten sposób zraziła do siebie nie tylko część fanów, ale również byłych współpracowników. Z jej poglądami nie zgadza się chociażby Daniel Radcliffe, który grał główną rolę w filmowej adaptacji jej książek.

Jeśli chodzi o uniwersum Harry'ego Pottera, mimo kontrowersji autorki, książki nadal cieszą się ogromną popularnością, a HBO pracuje nad nową adaptacją w formie serialu. Obsadzono już główne role, a wiele znanych lokacji jest budowane od zera na potrzeby produkcji. Już teraz twórcy planują wiele sezonów, by pokryć wszystkie tomy serii.

Jeśli jesteście ciekawi, w poniższej galerii możecie znaleźć zdjęcia serialowego pociągu do Hogwartu:

Harry Potter (serial HBO) - pociąg do Hogwartu

Harry Potter (serial HBO) - pociąg do Hogwartu
Źródło: Deadline

