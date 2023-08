Harry Potter z nową grą w świecie LEGO? Tajemnicza grafika mogła to sugerować

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Chociaż minęło trochę czasu od premiery przygód Harry'ego Pottera w świecie LEGO, to obecnie bohater ten przeżywa renesans popularności. To głównie dzięki ogromnemu sukcesowi gry Dziedzictwo Hogwartu. Wzrost zainteresowania wszystkim, co związane z Hogwartem, może być idealnym momentem na ożywienie serii gier LEGO z udziałem tego czarodzieja.

Na koncie Instagram Warner Bros. South Africa pojawiła się grafika LEGO Harry Potter z logotypami TT Games oraz Warner Bros. Widniała na niej również data wskazująca na 25 sierpnia 2023 roku. Post jak szybko się pojawił, tak szybko został usunięty. Jak na razie ani studio, ani wydawca nie zdecydowali się na skomentowanie tej sprawy w żaden sposób.

Warto zaznaczyć, że w dniach 23-27 sierpnia w Kolonii odbywają się targi Gamescom. Możliwe, że to właśnie w trakcie tego wydarzenia dowiemy się czegoś więcej.