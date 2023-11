Harry Potter – plakaty filmowe w stylu Pixara. AI zachowało klimat magicznego świata

fot. noaptoparamuggles

Do tej pory Warner Bros. nie pokusiło się o żadną oficjalną animację z magicznego świata stworzonego przez J.K. Rowling. Jeżeli jednak chcielibyście obejrzeć taki film, to z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja, która stworzyła plakaty filmowe siedmiu części przygód Harry'ego Pottera w stylu animacji Pixara.

Na poniższych grafikach możemy zobaczyć, jak Harry Potter mógłby wyglądać, gdyby za ekranizację zabrało się studio odpowiedzialne za Toy Story i Krainę Lodu. Szczególnie plakat do Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego robi wrażenie, na którym zaprezentowano nie tylko tytułowego bohatera, ale również Rona i Hermionę. Na kolejnych pracach z kolei przedstawiono Bazyliszka z Komnaty Tajemnic, Smoka z konkurencji Turnieju Trójmagicznego z Czary ognia, a także Albusa Dumbledore’a w jaskini, do której trafił wraz z Harrym Potterem w szóstej części serii książek.

Jedyne do czego można się przyczepić, to do identycznego wyglądu głównego bohatera na każdej z grafik. Taki już jednak urok niektórych animacji, w których bohaterowie się nie starzeją. Sprawdźcie więc, jak Harry Potter mógłby wyglądać, gdyby stworzono filmy w stylu Pixara.

Harry Potter w stylu Pixara - AI prezentuje bajkową wersję słynnej serii