Kluczowa scena z Kamienia filozoficznego pojawi się w serialu! Nowe zdjęcia z planu Harry'ego Pottera

Pojawiły się nowe zdjęcia z planu serialu Harry Potter, na których pojawił się Daniel Rigby jako Vernon Dursley. Sprawdźcie, co nagrywał!

Harry Potter - nowe zdjęcia z planu

Fani książek o Harrym Potterze z pewnością skojarzą, że na zdjęciach jest moment, w którym Vermona zaczepia mały czarodziej, świętujący (upozorowaną) śmierć Voldemorta. Scena ta nie została uwzględniona w filmie z 2001 roku, zatem jest to pierwszy raz, kiedy zobaczymy ją na ekranie. Poniżej znajdziecie kilka ujęć z planu.

