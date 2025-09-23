Kluczowa scena z Kamienia filozoficznego pojawi się w serialu! Nowe zdjęcia z planu Harry'ego Pottera
Zdjęcia do Harry'ego Pottera w Londynie trwają, a Daniel Rigby został przyłapany na planie podczas kręcenia ważnej sceny z pierwszej części książek - Kamienia filozoficznego!
Pojawiły się nowe zdjęcia z planu serialu Harry Potter, na których pojawił się Daniel Rigby jako Vernon Dursley. Sprawdźcie, co nagrywał!
Harry Potter - nowe zdjęcia z planu
Fani książek o Harrym Potterze z pewnością skojarzą, że na zdjęciach jest moment, w którym Vermona zaczepia mały czarodziej, świętujący (upozorowaną) śmierć Voldemorta. Scena ta nie została uwzględniona w filmie z 2001 roku, zatem jest to pierwszy raz, kiedy zobaczymy ją na ekranie. Poniżej znajdziecie kilka ujęć z planu.
Voldemort w serialu Harry Potter może być kobietą. Sensacyjne ustalenia
Harry Potter - co wiadomo o serialu?
Showrunnerką serialu jest Francesca Gardiner, zaś Mark Mylod pełni rolę reżysera. Zdjęcia obecnie trwają w Wielkiej Brytanii, a pierwszy sezon będzie składał się z 10 odcinków.
W obsadzie znaleźli się Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Ron Weasley, Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Amos Kitson jako Dudley Dursley, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Louise Brealey jako Madam Rolanda Hooch, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Johnny Flynn jako Lucius Malfoy, Bel Powley jako Petunia Dursley, Daniel Rigby jako Vernon Dursley, Anton Lesser jako Garrick Ollivander, Bertie Carvel jako Cornelius Fudge, Asha Soetan jako Angelina Johnson, Tristan Harland jako Fred Weasley, Gabriel Harland jako George Weasley, Ruari Spooner jako Percy Weasley i Gracie Cochrane jako Ginny Weasley.
Premiera serialu Harry Potter na HBO Max odbędzie się w 2027 roku.
Źródło: comicbookmovie
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1939, kończy 86 lat
ur. 1980, kończy 45 lat