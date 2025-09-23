placeholder
Kluczowa scena z Kamienia filozoficznego pojawi się w serialu! Nowe zdjęcia z planu Harry'ego Pottera

Zdjęcia do Harry'ego Pottera w Londynie trwają, a Daniel Rigby​ został przyłapany na planie podczas kręcenia ważnej sceny z pierwszej części książek - Kamienia filozoficznego!
Oliwia Garczyńska
Tagi:  zdjęcia 
hbo harry potter
Harry Potter HBO
Pojawiły się nowe zdjęcia z planu serialu Harry Potter, na których pojawił się Daniel Rigby jako Vernon Dursley. Sprawdźcie, co nagrywał!

Harry Potter - nowe zdjęcia z planu

Fani książek o Harrym Potterze z pewnością skojarzą, że na zdjęciach jest moment, w którym Vermona zaczepia mały czarodziej, świętujący (upozorowaną) śmierć Voldemorta. Scena ta nie została uwzględniona w filmie z 2001 roku, zatem jest to pierwszy raz, kiedy zobaczymy ją na ekranie. Poniżej znajdziecie kilka ujęć z planu. 

Voldemort w serialu Harry Potter może być kobietą. Sensacyjne ustalenia

Harry Potter - co wiadomo o serialu?

Showrunnerką serialu jest Francesca Gardiner, zaś Mark Mylod pełni rolę reżysera. Zdjęcia obecnie trwają w Wielkiej Brytanii, a pierwszy sezon będzie składał się z 10 odcinków. 

W obsadzie znaleźli się Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Ron Weasley, Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Amos Kitson jako Dudley Dursley, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Louise Brealey jako Madam Rolanda Hooch, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Johnny Flynn jako Lucius Malfoy, Bel Powley jako Petunia Dursley, Daniel Rigby jako Vernon Dursley, Anton Lesser jako Garrick Ollivander, Bertie Carvel jako Cornelius Fudge, Asha Soetan jako Angelina Johnson, Tristan Harland jako Fred Weasley, Gabriel Harland jako George Weasley, Ruari Spooner jako Percy Weasley i Gracie Cochrane jako Ginny Weasley.

Premiera serialu Harry Potter na HBO Max odbędzie się w 2027 roku.

 

Źródło: comicbookmovie

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

