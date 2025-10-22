Harry Potter - w serialu pojawi się zaskakująca postać. W książkach była później
Trwają prace nad serialem Harry Potter, który będzie oparty na książce Harry Potter i Kamień Filozoficzny autorstwa J.K. Rowling. Potwierdzono pojawienie się postaci, która nie występuje w tej powieści, ale odgrywa istotną rolę w całej serii.
Gdy ogłoszono pełną obsadę serialu Harry Potter, uwagę fanów przykuł Johnny Flynn, który wcieli się w Lucjusza Malfoya. Postać ta nie pojawia się w książce Harry Potter i Kamień Filozoficzny, stanowiącej podstawę fabularną pierwszego, ośmioodcinkowego sezonu. Teraz sam aktor potwierdził, że Lucjusz rzeczywiście pojawi się w serialu, ponieważ nagrał już swoje sceny.
Harry Potter - Lucjusz Malfoy w serialu
Okoliczności pojawienia się ojca Draco Malfoya w pierwszym sezonie nie są znane. Aktor w wywiadzie potwierdził, że nakręcił już swoje sceny i że jego rola w tym sezonie jest niewielka.
Lucjusz Malfoy pojawia się dopiero w drugiej książce - Harry Potter i Komnata Tajemnic. Nie ma żadnych przecieków dotyczących tego, jakie sceny może mieć w pierwszym sezonie serialu.
Flynn dodał w wywiadzie, że od czasu ogłoszenia obsady nie rozmawiał jeszcze z Oscarem Isaaciem, który wcielał się w Lucjusza Malfoya w filmach. Znają się, ponieważ pracowali razem na planie kilka lat temu, ale - jak przyznał - nie mieli jeszcze okazji porozmawiać o tej roli.
Harry Potter - premiera w 2027 roku na HBO Max.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Ninja Gaiden 4
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1952, kończy 73 lat
ur. 1938, kończy 87 lat
ur. 1962, kończy 63 lat
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1972, kończy 53 lat