Harry Potter - w serialu pojawi się zaskakująca postać. W książkach była później

Gdy ogłoszono pełną obsadę serialu Harry Potter, uwagę fanów przykuł Johnny Flynn, który wcieli się w Lucjusza Malfoya. Postać ta nie pojawia się w książce Harry Potter i Kamień Filozoficzny, stanowiącej podstawę fabularną pierwszego, ośmioodcinkowego sezonu. Teraz sam aktor potwierdził, że Lucjusz rzeczywiście pojawi się w serialu, ponieważ nagrał już swoje sceny.

Harry Potter - Lucjusz Malfoy w serialu

Okoliczności pojawienia się ojca Draco Malfoya w pierwszym sezonie nie są znane. Aktor w wywiadzie potwierdził, że nakręcił już swoje sceny i że jego rola w tym sezonie jest niewielka.

– Nakręciłem niewiele scen, ale jestem uradowany jako fan historii z książek. Pamiętam, jak czytałem je jako nastolatek i wiele dla mnie znaczyły - tak jak teraz wiele znaczą dla moich dzieci. Dlatego fajnie jest być częścią tego świata.

Johnny Flynn w filmie Emma / fot. materiały prasowe

Lucjusz Malfoy pojawia się dopiero w drugiej książce - Harry Potter i Komnata Tajemnic. Nie ma żadnych przecieków dotyczących tego, jakie sceny może mieć w pierwszym sezonie serialu.

Flynn dodał w wywiadzie, że od czasu ogłoszenia obsady nie rozmawiał jeszcze z Oscarem Isaaciem, który wcielał się w Lucjusza Malfoya w filmach. Znają się, ponieważ pracowali razem na planie kilka lat temu, ale - jak przyznał - nie mieli jeszcze okazji porozmawiać o tej roli.

Harry Potter - premiera w 2027 roku na HBO Max.