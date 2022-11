Harry Potter, Władca Pierścieni i inne - małżeństwo odtwarza słynne sceny z filmów i seriali. Internauci są zachwyceni

Aylia Caulwell/Bored Panda/Columbia

Harry Potter, Władca Pierścieni, Spider-Man, Matrix, Gwiezdne Wojny - to tylko część z franczyz, które wzięło na warsztat małżeństwo z USA, odtwarzając we własnym domu słynne sceny z kultowych filmów i seriali bądź ich plakatów. Aylia Caulwell wyjawia, że w trakcie pandemicznego lockdownu wraz ze swoim mężem szukali sposobu na to, aby bez reszty nie przepaść w "oglądaniu Netfliksa i szukaniu odpoczynku"; to właśnie wtedy kobieta znalazła w sieci wpisy zamieszczone na społecznościowych profilach amerykańskich muzeów, zachęcające odbiorców do odtwarzania najbardziej znanych dzieł sztuki. W jej głowie zrodził się pewien pomysł...

Aylia i jej mąż prywatnie są wielkimi fanami cosplayu - przez lata zdołali zgromadzić pokaźną kolekcję ubrań wzorowanych na kostiumach ze słynnych produkcji popkulturowych. Kobieta zachęciła więc swojego partnera do odtworzenia w domu sceny z plakatu Spider-Mana 2, na którym tytułowy bohater obejmuje Mary Jane Watson. Tak rozpoczęła się rozpisana na kilkadziesiąt odsłon przygoda małżeństwa z filmami i serialami, do której z biegiem czasu dołączyli inni członkowie ich rodziny, a nawet ukochany pies, Ender.

Caulwell udostępniła w sieci aż 36 zdjęć dokumentujących ich nietypową pasję; jak sama przyznaje, jej ulubioną fotografią jest ta, która przedstawia jedną ze scen z serialu Zagubieni. Oceńcie sami:

Co ciekawe, Aylia w tym samym czasie zdołała ukończyć swoją pierwszą powieść, jak również rozpocząć pracę nad dwiema następnymi.