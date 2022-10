Harry Potter - sztuczna inteligencja pokazuje postacie wg opisu z książek. Trudno oderwać wzrok

Warner Bros./Jim Clyde Monge/medium.com/Dall-E2

Harry Potter to z całą pewnością jedna z najważniejszych franczyz popkulturowych XXI wieku - postacie ze stworzonej przez J.K. Rowling serii mają dziś rzesze fanów na całym świecie, o czym zadecydowała także olbrzymia popularność filmowych adaptacji. Również w naszej redakcji znajdą się osoby, które uniwersum słynnego czarodzieja znają od podszewki; od dawna zastanawiały się one nad tym, jak bohaterowie opowieści wyglądaliby według zawartych w książkach Rowling opisów. Z pomocą w odpowiedzi na to pytanie przychodzi sztuczna inteligencja.

Dziennikarz Jim Clyde Monge, którego prace poświęcone Władcy Pierścieni w ekspresowym tempie zdobyły Wasze serca, po raz kolejny postanowił stworzyć grafiki przy pomocy systemu Dall-E2. Przypomnijmy, że program ten działa w oparciu o sztuczną inteligencję i wykorzystuje proces zwany dyfuzją, pozwalający na stopniowe przerabianie wzorca obrazu na podstawie zwykłego opisu.

Monge wziął tym razem na warsztat Harry'ego Pottera, zdając sobie sprawę, że przynajmniej w niektórych przypadkach książkowe opisy postaci znacznie różnią się od wizerunków bohaterów, których mogliśmy zobaczyć w samych filmach. Autor prac nie ma wątpliwości, że część odbiorców może uznać grafiki sztucznej inteligencji za "surrealistyczne", o czym przypomnijcie sobie zapoznając się choćby z wyglądem Hermiony, Rona czy nawet Albusa Dumbledore'a.

Harry Potter - postacie wg opisu z książek; sztuczna inteligencja potrafi zdumiewać

Harry Potter (film i książka)

Mamy jeszcze coś na deser. Monge stworzył również prace, które pokazują postacie z Harry'ego Pottera w taki sposób, jakby żyły one w świecie Gry o tron - w tym celu autor wykorzystał narzędzie AI o nazwie Stable Diffusion.

Harry Potter - postacie w świecie Gry o tron

Hermiona Granger w świecie Gry o tron