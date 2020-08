Harry Potter zostanie dłużej w HBO GO niż planowano

Źródło: materiały prasowe

Informowaliśmy w maju 2020 roku, że seria Harry Potter przeszła z HBO GO do Netflixa. Wówczas mówiono, że w efekcie tej zmiany, przygody młodego czarodzieja zostaną usunięte z oferty HBO GO.

Jak udało nam się ustalić, sytuacja uległa zmianie i Harry Potter pozostanie w HBO GO przez najbliższy rok. Zatem polscy wielbiciele popkultury będą mieć możliwość obejrzenia serii nie tylko w Netflixie.

Przypomnijmy, że tego typu sytuacje opierają się na umowa licencyjnych. Z tego też powodu z platform streamingowych tytuły często są usuwane i na przykład powracają do bibliotek w późniejszym terminie.