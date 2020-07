Harry Potter – najpotężniejsi czarodzieje magicznego świata

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

materiały prasowe

Harry Potter and the Sorcerer's Stone to jedna z najbardziej znanych serii literackich i filmowych. Magiczny świat wykreowany przez J.K. Rowling to nie tylko wspaniała i pokrzepiająca serce historia, ale także dom dla wielu niezwykłych postaci, których życiorysy w wielu przypadkach wykroczyły poza kartki książek. Przez całą sagę przewinęło się wielu czarodziejów, którzy mniej lub bardziej zapisali się w naszej pamięci - byli wśród nich zarówno ci bardzo doświadczeni jak i początkujący, a każdy z nich miał swój wkład we wszystko, co się dzieje.

Postanowiłam przedstawić Wam mój osobisty ranking postaci w kategorii Najpotężniejsi czarodzieje ze świata Harry'ego Pottera. Zdaję sobie sprawę, że wszystko to kwestia sporna, w związku z czym zachęcam do dzielenia się swoimi uwagami w komentarzach - jakie są Wasze typy?

Harry Potter – najpotężniejsi czarodzieje

6. Hermiona Granger (seria Harry Potter)