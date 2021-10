Hawkeye - nowe grafiki promocyjne. Superbohater w kostiumie z komiksów

fot. EW.com

Nowe grafiki promocyjne serialu Hawkeye znów pokazują kostium superbohatera inspirowany tym z komiksów Matta Fractiona. Co więcej widać na grafikach, że Marvel Studios korzysta ze świątecznego osadzenia akcji, więc być może ten klimat widoczny w zwiastunie będzie też bardzo odczuwalny w serialu.

Jakiś czas temu pojawił się oficjalny opis serialu, z którego dowiadujemy się, że Clint Barton nie jest już członkiem Avengers.

Hawkeye - o czym serial?

Historia rozgrywa się w Nowym Jorku po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry. Clint Barton, były Avenger ma prostą misję: wrócić do rodziny na święta. Czy jest to możliwe? Być może z pomocą Kate Bishop, 22-latki, która marzy o zostaniu superbohaterką. Oboje są zmuszeni do współpracy, gdy powraca zagrożenie z przeszłości Bartona.

Hawkeye - galeria

Hawkeye

W obsadzie są Jeremy Renner (Hawkeye), Hailee Steinfeld (Kate Bishop), Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James i Alaqua Cox w roli Echo. Rolę jednego z czarnych charakterów ma Polak, Piotr Adamczyk. Za sterami stoją Rhys Thomas oraz duet reżyserów znany jako Bert i Bertie.

Hawkeye - premiera w USA odbędzie się 24 listopada 2021 roku w Disney+.