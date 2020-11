Hawkeye - gwiazda Czarnej Wdowy dołącza do obsady serialu Marvela i Disney+

Źródło: Marvel

Hawkeye to jeden z szykowanych przez Marvel Studios i Disney+ projektów MCU. Niewiele wiadomo na temat fabuły produkcji. Portal The Direct poinformował, że Florence Pugh dołączyła do obsady serialu. Aktorka powtórzy swoją rolę zabójczyni Yeleny Belovej. Po raz pierwszy zobaczymy ją u boku Czarnej Wdowy w przyszłorocznym widowisku o bohaterce. Szczegóły roli Yeleny w serialu są trzymane w tajemnicy, jednak jak dowiedziało się The Direct na podstawie swoich źródeł bohaterka ma przywdziać strój inspirowany Roninem, podobny do tego, który nosił Hawkeye na początku Avengers: Endgame.

fot. Marvel

W serialu obok tytułowego bohatera mamy zobaczyć Kate Bishop, postać, która w komiksach przejęła po Bartonie rolę Hawkeye'a. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się pogłoski, że w produkcji ma pojawić się również znana z uniwersum Marvela antagonistka Madame Masque. W komiksach to głównie przeciwniczka Iron Mana, doskonała w walce wręcz, znana ze swojej wiedzy w dziedzinie robotyki.