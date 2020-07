Hawkeye - Marvel rezygnuje z Hailee Steinfeld w roli Kate Bishop?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Serial Hawkeye jest jednym z zapowiedzianych projektów Marvel Studios i Disney+. Do tytułowej roli powróci Jeremy Renner, choć nie będzie on jedynym bohaterem walczącym za pomocą specjalnego łuku. Współpracować z nim będzie nowa bohaterka, Kate Bishop. We wrześniu 2019 roku pojawiły się doniesienia ze strony Variety, że rolę negocjuje Hailee Steinfeld (Bumblebee). Jeszcze wtedy fani byli zachwyceni, bo jest to świetny casting i aktora znakomicie pasuje do komiksowej postaci.

Jednak ze względu na kontrakt obowiązujący aktorkę z Apple, nie mogła ona pojawić się na innej platformie streamingowej. Derek Cornell, scooper i dziennikarz z Disney Insider napisał, że Marvel Studios zrezygnowało ze starań o aktorkę do roli w serialu. Dlatego też rozpoczęły się jakiś czas temu poszukiwania nowej aktorki. Wśród nazwisk nowych kandydatek wymienia się nieoficjalnie Taissa Farmiga oraz Olivia Cooke.

Źródło: Marvel

Warto dodać, że choć koronawirus uniemożliwił na razie prace na planach seriali Marvela i Disney+, wciąż trwają intensywne przygotowania do serialu Hawkeye. Jak doniósł The Hollywood Reporter wybrano pierwszych reżyserów produkcji. Są to duet Bert (Amber Finlayson) i Bertie (Katie Ellwood), znani z filmu Troop Zero oraz serialu Wielka. Staną za kamerą kilku odcinków. Podobnie jak Rhys Thomas (Towarzysz detektyw). Jonathan Igla (Mad Men) jest autorem scenariusza serialu.

Nie wiadomo na razie, kiedy serial otrzyma premierę na Disney+.