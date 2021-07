Hawkeye - najlepsza postać z Daredevila w serialu? Ta plotka rozbudza oczekiwania

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios/Paramount Pictures

Plotka na temat Hawkeye pochodzi z r/MarvelStudiosSpoilers na Reddicie. Portal Reddit jest tylko pozornie źródłem mogącym wydawać się mało wiarygodnym. Jednak z tego miejsca na temat Marvela (i nie tylko) wyciekało wiele informacji, które potem się potwierdzały, więc zakładamy, że gdy moderatorzy mówią, iż starają się weryfikować te źródła, to tak robią. To nadal jest plotka, więc starajmy się podchodzić do tego z dystansem. Na przykład z Reddita pochodziły wszystkie czasy trwania odcinków serialu MCU tworzonych dla Disney+, a potem były one potwierdzane.

Wielokrotne doniesienia z różnych wiarygodnych źródeł mówiły, że Charlie Cox powróci jako Daredevil w Spider-Man: No Way Home oraz w serialu She-Hulk. Według nowych doniesień w serialu Hawkeye pojawi się Vincent D'Onofrio w roli kultowego już Kingpina. jest on uważany za jednego z najlepiej sportretowanych złoczyńców na ekranowych komiksowych historii. Mamy go zobaczyć w piątym odcinku z sześciu planowanych na pierwszy sezon. W serialu miał pojawić się też Daredevil, ale do tego nie doszło z uwagi na konflikt w terminarzu Charliego Coxa. Wiarygodności plotce o Wilsonie Fisku dodaje fakt, na który zwrócił uwagę autor fanpage'a Łysy z Marvela. Konto Twitterowe aktora (nie wiemy, czy sam prowadzi) polubiło news o jego występie w Hawkeye'u, a po jakimś czasie polubienie zostało cofnięte.

Źródło: materiały prasowe

Dodają też, że Hawkeye fabularnie ma być mocno powiązany ze Spider-Man: No Way Home. Co jeszcze jest ciekawsze, to oba mają mieć premierę blisko siebie pod koniec 2021 roku, więc brzmi to bardzo prawdopodobnie. Nie jest też wykluczone, że będzie to efekt multiwersum, czyli równoległych światów alternatywnych,. Wydarzenia z serialu Loki zmieniły MCU na zawsze i rozpoczęły ten etap większej historii.