What If... ? będzie dopiero początkiem. Disney+ planuje kolejne seriale animowane z MCU

What If... ? to serial Marvel Studios, który zadebiutuje w sierpniu na platformie Disney+. Jednak okazuje się, że produkcja może być dopiero początkiem kolejnych animowanych projektów MCU.

Rozmawiając z Variety na tegorocznym NALIP Media Summit, wiceprezes wykonawcza ds. produkcji filmowej w Marvel Studios Victoria Alonso stwierdziła, że będą mieć do dyspozycji dział animacji i mini studio, dlatego można spodziewać się kolejnych produkcji.

What If... ? jest oparte na popularnej serii komiksowej, która prezentuje alternatywne wersje historii bohaterów Marvela. W produkcji zobaczymy między innymi historię Peggy Carter, która otrzymuje serum superżołnierza zamiast Steve'a Rogersa i zostaje Kapitan Brytanią, czy T'Challę, który zamiast przywdziać strój Czarnej Pantery zostaje Star-Lordem. W obsadzie dubbingu wielu postaciom głosów użyczą aktorzy i aktorki, którzy wcielają się w nie w filmach MCU.