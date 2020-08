Hawkeye - producenci serialu szukają europejskich aktorów. Kogo zagrają?

Źródło: Marvel

The Direct donosi, że serial Hawkeye, który pojawi się na Disney +, obecnie obsadza europejskich aktorów, którzy mają zagrać grupę gangsterów, którzy pojawią się w wielu odcinkach produkcji. Zgodnie z notatkami z przesłuchania aktorzy w czasie castingu czytali scenę, w której gangsterzy włamują się do strzeżonego budynku, aby ukraść coś, co zostało im wcześniej skradzione. Sugeruje się, że wspomnianą grupą przestępczą jest Tracksuit Mafia, która terroryzowała głównego bohatera w serii komiksów autorstwa Matta Fractiona.



fot. Marvel

Na razie nic nie wiadomo o szczegółach fabuły projektu. W serialu pojawi się postać Kate Bishop, znanej z komiksów bohaterki, która stała się następczynią Burtona i przejęła po nim przydomek Hawkeye. Gwiazdą produkcji jest Jeremy Renner. Trwają poszukiwania odtwórczyni roli Bishop.

Hawkeye - premiera serialu w 2021 roku.