Hawkeye - kto w końcu zagra Kate Bishop w serialu Disney+?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney+ / Marvel / comicbook.com

Jak donosi portal The Illuminerdi, opierając się na swoich informatorach, Hailee Steinfeld w końcu podpisała kontrakt na rolę Kate Bishop w serialu Hawkeye. Są pewni, że ten podpis został złożony i ta formalność jest zamknięta. Nie wiedzą jednak, dlaczego to tak długo trwało i czemu Marvel Studios zwleka z oficjalnym ogłoszenie castingu.

Według ich informacje prace na planie rozpoczną się w październiku 2020 roku w Atlancie w stanie Georgia. Serial ma mieć sześć odcinków i opowiada o tym jak Hawkeye (Jeremy Renner) staje się mentorem dla nowej superbohaterki, Kate Bishop.

Jako że portal The Illuminerdi potwierdzał Christiana Bale'a w roli złoczyńcy w Thor: Love and Thunder oraz Marka Ruffalo w She-Hulk, zanim oficjalnie zostało to ogłoszone, można uznać, że są wiarygodnym źródłem. Pomimo tego, nadal jest to plotka, której nikt nie potwierdza, ani nie dementuje.

