Hawkeye - Pizza Dog może skraść serca widzów. Nowy teaser i zdjęcie promocyjne zachwycają

fot. Marvel

Hawkeye zadebiutuje na Disney+ w USA już 24 listopada 2021 roku. W związku ze zbliżającą się wielkimi krokami datą premiery, Marvel Studios opublikowało zdjęcie promocyjne, na którym widać bohaterów produkcji MCU. Są na nim Clint Barton (Jeremy Renner), Kate Bishop (Hailee Steinfeld), a także Pizza Dog mrugający do kamery. Za to nowy zwiastun dzięki świątecznej muzyce wprowadza w grudniowy klimat lepiej niż zapach pierniczków i mandarynek. Wygląda na to, że szykuje się historia pełna wybuchów, wpadek i strzał. Poniżej można obejrzeć materiał filmowy, zapowiadający serial.

Hawkeye - nowe materiały promocyjne serialu MCU. Czuć święta

https://twitter.com/hawkeyeofficial/status/1452290801468325900

https://twitter.com/hawkeyeofficial/status/1452334077407805455

Hawkeye - obsada serialu Marvela

Oprócz wspomnianych wyżej aktorów, w obsadzie pojawią się także takie nazwiska jak: Florence Pugh (Czarna wdowa, Małe kobietki) jako Yelena Belova, Vera Farmiga (The Departed, Up in the Air), Tony Dalton (Better Call Saul, Sense8), Fra Fee (Cinderella, Les Misérables) jako Kazi, Zahn McClarnon (Westworld, Doctor Sleep) jako William Lopez, Brian d’Arcy James (Spotlight, X-Men: Dark Phoenix) i Alaqua Cox jako Maya Lopez, czyli Echo.

Linda Cardellini (Avengers: Koniec gry, Avengers: Czas Ultrona) ponownie wcieli się w żonę Clinta Bartona, Laurę. Zostało też potwierdzone, że Ava Russo, Ben Sakamoto i Cade Woodward zagrają ich dzieci.

Hawkeye

Hawkeye - fabuła. Jaką misję ma Clint Barton?

Clint Barton to były Avenger, który tym razem dostał z pozoru prostą misję: by wrócić do domu na święta. Okazuje się, że może to być możliwe tylko z pomocą Kate Bishop, młodej dziewczyny, która chce zostać superbohaterką dokładnie jak on. Będą zmuszeni, by ze sobą współpracować, gdy na horyzoncie pojawi się nowe zagrożenie.

Dwuodcinkowa premiera nowego serialu MCU w USA odbędzie się 24 listopada 2021 roku w Disney+.