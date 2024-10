HBO śmieje się z kulis filmów komiksowych. Zwiastun serialu The Franchise

Fot. Materiały prasowe

The Franchise to nowy serial komediowy HBO, który ma w satyryczny sposób pokazać szalone kulisy pracy nad wielkim komiksowym widowiskiem. Podobno fabularnie inspirowali się różnymi prawdziwymi, dziwnymi sytuacjami. Czy taki chaos rzeczywiście występuje na planie superbohaterskich produkcji? Serial ma to pokazać z przymrużeniem oka. Polski tytuł to Franczyza.

The Franchise - zwiastun

The Franchise - opis fabuły

Historia skupia się na ekipie kręcącej film niezbyt lubianej, głośnej franczyzy, która stara się jakoś znaleźć swoje miejsce w filmowym uniwersum. Jest to spojrzenie na zakulisowy chaos tworzenia superbohaterskiego kina z całym jego szaleństwem.

The Franchise - twórcy, obsada

Za serial odpowiada wyjątkowe trio: Jon Brown, Armando Iannucci (Figurantka) oraz reżyser Sam Mendes, który stanął za kamerą pierwszego odcinka i jest pomysłodawcą serialu.

W regularnej obsadzie są Himesh Patel jako Daniel, Aya Cash jako Anita, Jessica Hynes jako Steph, Billy Magnussen jako Adam, Lolly Adefope jako Dag, Darren Goldstein jako Pat oraz Isaac Powell jako Bryson. W mniejszych rolach gościnnych pojawią się Richard E. Grant jako Peter oraz Daniel Brühl jako Eric.

The Franchise – premiera w USA na HBO i w serwisie Max odbędzie się 6 października. Polska premiera odbędzie się 7 października na platformie Max.