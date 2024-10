Kto gra Knulla w Venomie 3? To nazwisko kochacie za Władcę Pierścieni

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Informowaliśmy, że czarnym charakterem filmu Venom 3: Ostatni taniec jest Knull, który nie jest jednorazowym złoczyńcą i później ma być wielkim zagrożeniem w MCU, w filmie Spider-Man 4. Nie wiadomo, czy nie pojawi się nawet więcej razy. Do tej pory spekulowano, że zagrał go Norman Reedus, ale to nieprawda!

Kto gra Knulla w Venomie 3?

Daniel Richtman, MyTimeToShineHello oraz inne znane osoby z zakulisową wiedzą potwierdzają, że Knullem jest Andy Serkis. Znamy go z roli Golluma we Władcy Pierścieni oraz Caesara z trylogii Planety Małp. Co ciekawe, ten wybór nie jest też jakimś nowatorskim pomysłem, bo przecież Andy Serkis był reżyserem Venoma 2, więc jest związany z serią. Ostatnio na ekranie widzieliśmy go w filmie Batman z 2022 roku, a teraz jako reżyser powraca do Władcy Pierścieni.

Według plotek w Spider-Manie 4 postać Knulla będzie zagrożeniem dla multiwersum. W związku z tym Venom musi połączyć siły z Pajączkiem, bo samotnie nie mają szans na przetrwanie. Tych nieoficjalnych informacji jeszcze nie potwierdzono, ale według źródeł Venom 3 wprowadzi do tych wydarzeń.

Venom 3 – premiera w polskich kinach odbędzie się 25 października.

Knull debiutował w komiksach naprawdę późno, w zeszycie Venom vol. 4 #3 z sierpnia 2018 roku autorstwa Donny’ego Catesa i Ryana Stegmana. Warto jednak zauważyć, że de facto Król w Czerni po raz pierwszy był wzmiankowany w komiksie Thor: God of Thunder #6 z 2013 roku – wówczas jednak przedstawiono go jedynie jako bezimienną istotę mającą fundamentalny wpływ na rozwój wszechświata.

