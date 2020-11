HBO GO - nowości na grudzień 2020. Pełna lista filmów i seriali

fot. Lionsgate

Grudzień 2020 w HBO GO rozpocznie się od premiery dwóch seriali, które skupiają się związkach międzyludzkich. Pierwszym z nich jest oparty na bestsellerowej powieści Sally Rooney Normalni ludzie. Ta nominowana do tegorocznych nagród Emmy współczesna historia miłosna podążać będzie śladami Marianne i Connella – dwojga młodych ludzi, którzy nieustająco krążą wokół siebie, odkrywając jak skomplikowana potrafi być młodzieńcza miłość. Drugim tytułem będzie natomiast serialowa komedia romantyczna, nawiązująca do hitu filmowego z lat 90., Cztery wesela i pogrzeb. W produkcji poznamy czworo przyjaciół z Ameryki - w tym Mayę (w tej roli znana z serialu Gra o tron Nathalie Emmanuel), którzy spotykają się po kilku latach na weselu w Londynie. Po niespodziewanej wolcie przed ołtarzem, życie wszystkich bohaterów zmieni się diametralnie. Fanów serialu Euforia, którzy nie mogą doczekać się kolejnego sezonu, na pewno ucieszy odcinek specjalny tej produkcji z Zendayą ponownie w roli głównej.

Grudzień w HBO GO upłynie pod znakiem Jamesa Bonda. Do serwisu zostanie dodana kolekcja wszystkich filmów o agencie 007, dzięki czemu jego fani będą mogli wrócić do każdego tytułu i każdej kreacji bondowskiej.

To jednak nie wszystkie nowości, które czekają na użytkowników HBO GO w nadchodzącym miesiącu. Dla miłośników komedii przygotowana została m.in. premiera nowego filmu HBO Max z Meryl Streep w roli głównej i w reżyserii Stevena Soderbergha pt. Niech gadają. Innym wartym uwagi tytułem będzie nominowany do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny kryminał Na noże w gwiazdorskiej obsadzie, w której znajdują się Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Toni Collette, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, czy Michael Shannon. Dla fanów Nicole Kidman, którzy po ostatnim odcinku serialu Od nowa będą mieć niedosyt aktorki na ekranie, zaplanowana została premiera filmu Szczygieł. Jest to ekranizacja bestsellerowej powieści Donny Tartt, która opowiada o młodym chłopaku, który musi poradzić sobie z tragedią, jaką jest utrata matki.

1 grudnia

Cztery wesela i pogrzeb, odc. 1-10 (cały sezon)

Normalni ludzie, odc. 1-12 (cały sezon)

Branża, odc. 4

Mroczne materie II, odc. 4

American Beauty

Mecz

Gwiazdka reporterki

Uziemieni na Gwiazdkę

Teletubisie, odc. 1-60

Coco

Spectre

Skyfall

007 Quantum of Solace

Casino Royale (2006)

Śmierć nadejdzie jutro

Świat to za mało

Jutro nie umiera nigdy

GoldenEye

Licencja na zabijanie

W obliczu śmierci

Zabójczy widok

Nigdy nie mów nigdy

Ośmiorniczka

Tylko dla twoich oczu

Moonraker

Szpieg, który mnie kochał

Człowiek ze złotym pistoletem

Żyj i pozwól umrzeć

Diamenty są wieczne

W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości

Żyje się tylko dwa razy

Casino Royale (1967)

Operacja Piorun

Goldfinger

Pozdrowienia z Rosji

Doktor No

2 grudnia

Znajdź mnie w Paryżu III, odc. 1-26

Kraina lodu 2

3 grudnia

Stewardesa, odc. 4-5

Dolina Łez, odc. 7-8

Maria, królowa Rumunii

Bóg płodności

4 grudnia

Morderstwo w Madison, odc. 3

Młody Sheldon IV, odc. 4

Pat i świat II, odc. 1-33

Mistrz Krecio i królewskie zaproszenie

Resident Evil

Resident Evil 2: Apokalipsa

Na planie, odc. 881

5 grudnia

Romulus, odc. 9-10

Wojownik II, odc. 10

Królowie Charm City

Lara

6 grudnia

30 srebrników, odc. 2

Trefny szmal, odc. 3

Nasze matki

Szczygieł

7 grudnia

Euforia, odcinek specjalny (1)

Mały topór, odc. 4

Alfie

Totalna zmiana

8 grudnia

Branża, odc. 5

Mroczne materie II, odc. 5

10 grudnia

Gwiazda szeryfa III, odc. 1-6

Stewardesa, odc. 6-7

Dolina Łez, odc. 9-10

Wielkie uwodzenie

Wąż z Alabamy

Niech gadają

11 grudnia

Morderstwo w Madison, odc. 4

Leniuchowo, odc. 1-35

Scooby Doo i... zgadnij kto? II, odc. 1-13

Na planie, odc. 882

12 grudnia

Dramat

13 grudnia

30 srebrników, odc. 3

Trefny szmal, odc. 4

Jedyny i niepowtarzalny Ivan

Względność

Walkiria

14 grudnia

Mały topór, odc. 5

Axios III, odc. 20

Clifton Hill

15 grudnia

Branża, odc. 6

Mroczne materie II, odc. 6

30 srebrników: Portrety postaci

17 grudnia

Stewardesa, odc. 8

18 grudnia

Młody Sheldon IV, odc. 5

Tom i Jerry Show, odc. 1-26

Druga poprawka

Mosad

Na planie, odc. 883

19 grudnia

Manos - oddział małp

20 grudnia

30 srebrników, odc. 4

Trefny szmal, odc. 5

Na noże

Przypływ

Sokół z masłem orzechowym

21 grudnia

Anonimus

Prognoza na życie

22 grudnia

Branża, odc. 7-8

Mroczne materie II, odc. 7

23 grudnia

Pod drzewem grejpfrutowym: CC Sabathia

25 grudnia

Ben 10 IV, odc. 21-34

Ben 10 kontra wszechświat: Film

Chodź do tatusia

Na planie, odc. 884

26 grudnia

Baranek Shaun Film. Farmageddon

Daleko od Reykjaviku

Do szpiku kości

Strzelec

27 grudnia

30 srebrników, odc. 5

Trefny szmal, odc. 6

Midway

Święta Frances

Niewiarygodna historia

28 grudnia

Piękny umysł

Sztuka kradzieży

31 grudnia

Wielki Gatsby