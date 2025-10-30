Reklama
Koniec HBO Max w obecnej formie? Potencjalny nabywca wykorzysta AI do zwiększenia liczby filmów?

W sieci pojawiły się zaskakujące doniesienia na temat planów Paramount Skydance po ewentualnym przejęciu Warner Bros. Discovery. Platforma HBO Max może zakończyć istnienie w obecnej formie, a AI pomóc w zwiększeniu liczby produkowanych filmów. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  hbo max 
AI sztuczna inteligencja paramount
HBO Max Warner Bros. Discovery/HBO Max
Nie ma właściwie dnia, by w sieci nie pojawiały się kolejne doniesienia związane z przyszłością wystawionego na sprzedaż Warner Bros. Discovery. Wśród potencjalnych nabywców najczęściej wymienia się Paramount Skydance - ewentualnemu przejęciu przez kierowaną przez Davida Ellisona (syna Larry'ego, twórcy Oracle i jednego z najbogatszych ludzi świata) firmę kibicuje nawet Donald Trump. Najnowsze rewelacje w tej materii odbiły się w sieci głośnym echem. 

Wiemy już, że WBD odrzuciło aż trzy oferty zakupu przygotowane przez Paramount. Ellison jest jednak zdeterminowany, by doprowadzić transakcję do końca; kusi nawet prezesa Warner Bros. Discovery, Davida Zaslava, stanowiskiem współdyrektora w firmie, która mogłaby powstać po podpisaniu umowy. Sęk w tym, że plany Paramount Skydance na przyszłość mogą być uznane w wystawionym na sprzedaż przedsiębiorstwie za niepokojące.

Jak raportuje prestiżowy Bloomberg, Ellison bardzo poważnie rozważa zakończenie działalności HBO Max w obecnej formie. Platforma miałaby połączyć się z Paramount+, przy czym część źródeł w tym kontekście mówi raczej o "wchłonięciu" tudzież o "przejęciu biblioteki". Szef Paramount Skydance, całkiem słusznie zresztą, uważa, że po tak rozumianej fuzji oferta nowo powstałego serwisu VOD stanie się "atrakcyjniejsza", dzięki czemu będzie mogła trafić do znacznie większej grupy ludzi. 

Jeszcze bardziej zadziwiające są plany dotyczące produkcji filmów. Ellison, oczywiście po ewentualnym zakupie WBD, chciałby ją zwiększyć do poziomu ok. 30 filmów rocznie - w tym celu może on wykorzystać "nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja". Komentujący te doniesienia dziennikarze i publicyści oceniają, że wdrożenie tych zmian stanie się kolejnym krokiem w stronę normalizacji używania AI w branży filmowo-telewizyjnej. 

Źródło: Bloomberg

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  hbo max 
AI sztuczna inteligencja paramount
