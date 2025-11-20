HBO Max - nowości na 16-30 listopada 2025. Obecność 4: Ostatnie namaszczenie i inne

W drugiej połowie listopada na HBO Max pojawi się kilka interesujących nowości. Przede wszystkim będzie można obejrzeć horror Obecność 4: Ostatnie namaszczenie, który niedawno był wyświetlany w kinach. Z drugimi sezonami powracają Pora na przygodę: Fionna i Cake oraz Człowieku, to jest Floryda. Ponadto na uwagę zasługują takie tytuły, jak Pan i władca: Na krańcu świata, Le Mans '66, Kształt wody czy Urodzeni mordercy.
Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.
HBO Max - seriale i programy na 16-30 listopada
- Pora na przygodę: Fionna i Cake II - Kiedy Fionna i Cake stają w obliczu potężnego nowego wroga, zwracają się o pomoc do byłego Króla Lodu, Simona Petrikova.
- Człowieku, to jest Floryda II - Serial komediowy przedstawia najdziwniejsze historie ze Słonecznego Stanu – odtworzone przez ulubionych aktorów Hollywood.
HBO Max - filmy na 16-30 listopada
- Królewskie święta (A Royal Christmas Holiday) - Książę, przebywający z misją w Nowym Jorku, poznaje ambitną dziennikarkę i odkrywa magię miłości w czasie Bożego Narodzenia.
- Światełko w tunelu (Ghistlight) - Pogrążony w żałobie budowlaniec dołącza do teatru, gdzie sceniczny dramat zaczyna odbijać się echem z jego własnym życiu.
- Moje słońce (My Sunshine) - Film opowiada historię dwójki młodych łyżwiarzy -Takuya i Sakury - którzy wspólnie trenują taniec na lodzie pod okiem Arakawy.
- Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - Ostatnia sprawa Warrenów zagraża ich rodzinie i córce Judy. Przerażający finał kultowej serii.
- Pan i władca: Na krańcu świata - Podczas wojen napoleońskich grupa marynarzy wyrusza w podróż, by odkryć, jak wygląda życie po drugiej stronie świata.
- 30 dni mroku (30 Dayd of Night) - Miasteczko na Alasce pogrąża się w ciemności na cały miesiąc, a jego mieszkańcy stają się celem krwiożerczych wampirów.
- Wyścig z czasem (In Time) - W świecie, gdzie bogaci mogą żyć wiecznie, a biedni umierają młodo, Justin Timberlake łączy siły z Amandą Seyfried, by obalić system.
- Urodzeni mordercy (Natural Born Killers) - Woody Harrelson i Juliette Lewis jako dwoje młodych, atrakcyjnych seryjnych morderców, którzy stają się ulubieńcami telewizji. Nagroda Specjalna Jury na MFF w Wenecji.
- Ilu miałaś facetów? (That;s your number?) - Anna Faris i Chris Evans w komedii o kobiecie, która postanawia odnaleźć prawdziwą miłość, szukając najlepszego „byłego” w swoim życiu.
- Kochanek królowej (A Royal Affair) - Zrealizowana z epickim rozmachem opowieść o romansie duńskiej królowej i nadwornego lekarza. Nominacja do Oscara i Złotego Globu w kategorii „najlepszy film zagraniczny”.
- Eddie zwany Orłem (Eddie the Eagle) - Historia Michaela „Eddiego” Edwardsa - nieoczywistego, lecz odważnego brytyjskiego skoczka narciarskiego.
- Dom w Portugalii (The Portuguese House) - Zniknięcie żony całkowicie załamuje Fernanda. Bez celu przyjmuje tożsamość innego mężczyzny i zostaje ogrodnikiem na portugalskiej posiadłości.
- Dziewczyny jak złoto (Two Women) - Violette i Florence, sąsiadki zmagające się z trudami macierzyństwa i depresją, próbują odnaleźć siebie w świecie, który nie daje im satysfakcji.
- Alita: Battle Angel - Christoph Waltz jako naukowiec, który postanawia pomóc kobiecie uwięzionej w ciele cyborga.
- Kina i Yuk - Dwójka lisów przygotowuje się do roli rodziców po raz pierwszy - w świecie, gdzie kryzys klimatyczny zmienia zasady życia dla wszystkich.
- Władcy świata (The Special Relationship) - Oparty na faktach dramat telewizyjny produkcji HBO i BBC, odsłaniający kulisy relacji między byłym premierem Wielkiej Brytanii Tonym Blairem a eksprezydentem USA Billem Clintonem.
- Bliżej (Closer) - Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman oraz Clive Owen w rolach czworga trzydziestolatków, którzy szukają miłości.
- Królewski świąteczny balet (A Royal Christmas Ballet) - Emerytowana baletnica zostaje zaangażowana, by przygotować świąteczne przedstawienie „Dziadka do orzechów”.
- Czarny pies (Black Dog) - Pracując dla lokalnego patrolu, który ma oczyścić miasto z bezpańskich psów przed Igrzyskami Olimpijskimi, Lang nawiązuje niespodziewaną więź.
- Rodzaje życzliwości (Kinds of Kindness) - Czarny komediodramat wyreżyserowany przez Yorgosa Lanthimosa na podstawie scenariusza współtworzonego z Efthimisem Filippou.
- Suche utonięcie (Drowning Dry) - Dwie siostry z rodzinami spotykają się w letnim domu rodziców. Weekend na wsi miał być spokojny… ale nie wszystko idzie zgodnie z planem.
- Le Mans '66 - Amerykański projektant samochodów i brytyjski kierowca podejmują wyzwanie stworzenia samochodu wyścigowego dla Forda i pokonania ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji.
- Sezon na słówka (Bee Season) - Richard Gere występuje w poruszającej opowieści o ojcu, który obsesyjnie trenuje swoją utalentowaną córkę do udziału w konkursie.
- Kształt wody (Shape of Water) - Sprzątaczka pracująca w tajnym rządowym laboratorium zaprzyjaźnia się z wodnym stworzeniem nie z tego świata, które jest tam przetrzymywane wbrew swojej woli. Guillermo del Toro za kamerą i deszcz nagród.
HBO Max - dokumenty na 16-30 listopada
- Myśli i modlitwy (Thoughts & Prayers) - Dokument zagłębia się w złożoność przygotowań na wypadek strzelanin, od symulacji w grach wideo po szkolne ćwiczenia.
Listopadowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (16 - 30 listopada)
19 listopada
The Bad Skin Clinic VII, odc. 1-10
Myśli i modlitwy
20 listopada
Królewskie święta
Światełko w tunelu
21 listopada
Moje słońce
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
Pan i władca: Na krańcu świata
30 dni mroku
Wyścig z czasem
Urodzeni mordercy
Ilu miałaś facetów?
ochanek królowej
22 listopada
Eddie zwany Orłem
Dom w Portugalii
Dziewczyny jak złoto
Kina i Yuk
23 listopada
90 Day Diaries VI, odc. 1
25 listopada
Władcy świata
27 listopada
The Rocky Mountain Mortician Murder, odc. 1-3
Gold Rush XVI, odc. 1
George Harrison: Living in the Material World, odc. 1-2
Pora na przygodę: Fionna i Cake II, odc. 1
Bliżej
Królewski świąteczny balet
28 listopada
Alita: Battle Angel
Czarny pies
Rodzaje życzliwości
29 listopada
Człowieku, to jest Floryda II, odc. 1
The Friday the 13th Murders, odc. 1-6
Suche utonięcie
Le Mans '66
Sezon na słówka
30 listopada
Kształt wody
