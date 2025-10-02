HBO Max - nowości na 1-15 października 2025. Seria Obecność, To: Rozdział 2 i inne
Sprawdźcie, jakie nowości przygotował HBO Max na pierwszą połowę października 2025. Oto lista tytułów!
Październik głównie kojarzy się z Halloween, więc HBO Max uzupełnia swoją bibliotekę o wiele świetnych horrorów. Subskrybenci będą mogli obejrzeć serię Obecność, Zakonnicę, Blair Witch Project czy Klątwę. Warto sobie przypomnieć To: Rozdział 2, ponieważ w drugiej połowie miesiąca zadebiutuje serial z tego uniwersum To: Witajcie w Derry. Nie zabraknie też kultowych filmów, jak Niekończąca się opowieść i Conan Barbarzyńca, a także oscarowych produkcji, jak Nomadland.
Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.
HBO Max - seriale i programy na 1-25 października
Ugly - Vgly i jego zespół chcą być rozpoznawalni, ale będąc na dole drabiny społecznej, bez kontaktów, pieniędzy i jakichkolwiek przywilejów nie jest to łatwe. Muszą stawić czoła swojemu pochodzeniu, aby odnieść sukces w biznesie muzycznym.
HBO Max - filmy na 1-15 października
Ciągnie świnki do... wilkołaka (The Pig Who Cried Wolf) - Heimlich podejrzewa spisek, gdy Wilk wprowadza się obok. Horst i Dieter go ignorują… aż robi się naprawdę niebezpiecznie.
Shrek ma wielkie oczy (Scared Shreckless) - Halloween to ulubione święto Shreka! Wyzwanie: noc strachu w zamku Farquaada i opowieści, które przerazić mogą nawet najodważniejszych.
Shrek i duch Lorda Farquaada (The Ghost of Lord Farquaad) - Fiona zostaje zaatakowana przez Theloniusa. Szalony, zabawny pościg z udziałem Shreka i Osła rusza pełną parą!
Potwory kontra Obcy: Dynie-mutanty z kosmosu (Monsters vs Aliens: Mutant Pumpins from Outer Space) - Obcy pojawiają się w Modesto tuż przed Halloween. Susan i jej zespół ruszają, by zbadać tajemnicze zjawisko.
Osoba towarzysząca (It Can Be Any Day Now) - Kamila, lekarka bliska emerytury, opiekuje się 90-letnim ojcem i matką z Alzheimerem - wspólnie przechodzą przez ostatni etap życia.
Hafekasi - Na przedmieściach Melbourne 10-letnia dziewczynka o tongijsko-australijskich korzeniach, zaczyna dostrzegać, że różni się od swojej matki.
Dla tych w kłopotach (For People In Trouble) - Jenny i Paul poznają się w pubie i szybko zakochują się w sobie. Ich związek rozkwita w świecie pogrążonym w chaosie.
Złoty Zachód (For People In Trouble) - Listopad 1849 roku. Dwie skłócone siostry z Irlandii, uciekając przed Wielkim Głodem, szukają szczęścia podczas gorączki złota.
Na jedną nutę (The One Note Man) - Samotny muzyk zakochuje się w skrzypaczce z orkiestry. Jego monotonne życie nabiera barw, gdy dostrzega ją po raz pierwszy.
Nomadland - Po gospodarczym załamaniu w małym miasteczku w Nevadzie, kobieta po sześćdziesiątce pakuje vana i rusza w podróż przez amerykański Zachód.
Cube - Sześciu zupełnie obcych sobie ludzi budzi się uwięzionych w labiryncie, pełnym śmiertelnych pułapek i bez widocznej drogi ucieczki.
Halloween - 17 lat po zamknięciu w szpitalu psychiatrycznym Michael Myers ucieka i wraca do Haddonfield, by dokończyć swoją krwawą zemstę.
Lato w grudniu (Family Affairs) - Cztery pokolenia kobiet spotykają się w Madrycie. Wspólne chwile ujawniają dawne konflikty i głęboko skrywane tajemnice.
Klątwa (The Grudge) - Amerykańska pielęgniarka w Tokio staje w obliczu śmiertelnej klątwy. Musi ją złamać, zanim sama stanie się kolejną ofiarą.
Blair Witch Project - Historia trzech studentów szkoły filmowej, którzy udali się do małego miasteczka, aby nakręcić film dokumentalny o legendarnej morderczyni. Projekt przybiera jednak przerażający obrót, gdy uczniowie gubią się w lesie.
Birdman - Zapomniany gwiazdor, który zdobył sławę, wcielając się w rolę kultowego superbohatera, chce wystawić na Broadwayu sztukę z samym sobą w roli głównej. Tuż przed jej premierą musi stoczyć walkę ze swoim ego.
Luzaczki (Lazy Girls) - Po eksmisji Nina i Djoul ruszają w drogę starym autem - czekają je nowe przygody, kłopoty i niespodziewane spotkania.
Obecność 3: Na rozkaz diabła (Conjuring 3: The Devil Made Me Do It) - Budząca grozę historia przerażającego morderstwa i nieznanych złych mocy, w której głównymi bohaterami jest para doświadczonych badaczy spraw paranormalnych.
Obecność 2 (Conjuring 2) - Lorraine i Ed Warrenowie mierzą się z jedną z najbardziej przerażających spraw paranormalnych w ich karierze. Wybierają się do północnego Londynu, gdzie samotna matka wychowująca czwórkę dzieci, nękana jest przez złośliwe duchy.
Obecność (Conjuring) - Uznani badacze zjawisk paranormalnych decydują się pomóc rodzinie dręczonej przez mrocznego demona.
Twój Potwór (Your Monster) - Po rozstaniu z chłopakiem Laura Franco nawiązuje niezwykłą więź z przerażającym, lecz ujmującym potworem, który mieszka w domu jej matki.
Milczenie Julie (Julie Keeps Quiet) - Gwiazda tenisa staje przed dylematem, gdy jej trener zostaje zawieszony w związku ze śledztwem dotyczącym przemocy.
Commando - Córka byłego komandosa Delta Force, Johna Matrixa, zostaje porwana, a on wyrusza do Ameryki Południowej, by za wszelką cenę ją odzyskać.
Conan Barbarzyńca (Conan The Barbarian) - Arnold Schwarzenegger wciela się w legendarnego wojownika i bohatera – Conana Barbarzyńcę, który wyrusza na niebezpieczną misję, by pomścić rodziców.
Bambi: Opowieść leśna (Bambi: A Tale of Life In The Woods) - Bambi, młody collie, zostaje rozdzielony z matką, gdy pojawiają się myśliwi. Z pomocą ojca musi nauczyć się przetrwać w dziczy.
Niekończąca się opowieść (Neverending Story) - Wrażliwy chłopiec odkrywa Fantazję, krainę wyobraźni zagrożoną siłą ludzkiej rozpaczy. Czy uda mu się ją ocalić?
Łacina dla wszystkich (Latin For All) - Nauczycielka łaciny Delphine przekupuje uczniów ocenami, co kończy się ich awansem do mistrzostw świata - przez pomyłkę!
Oszukana przez męża: Historia Morgan Metzer (Gaslit By My Husband: The Morgan Metzer Story) - Kobieta zostaje zaatakowana przez zamaskowanego napastnika, a jej były mąż staje się głównym podejrzanym.
Zakonnica II (The Nun 2) - Kontynuacja kasowego hitu opowiadająca historię siostry Ireny, która po raz kolejny zostaje skonfrontowana z demoniczną zakonnicą Valak.
Zakonnica (The Nun) - Ksiądz i nowicjuszka ruszają do Rumunii, aby zbadać sprawę śmierci młodej zakonnicy.
To: Rozdział 2 (It: Chapter 2) - Dorośli członkowie "Klubu frajerów" powracają do miasteczka, aby ponownie zmierzyć się z zabójczym klaunem.
Sen o lwach (Dreaming of Lions) - Gilda jest śmiertelnie chora. Jej jedynym życzeniem jest umrzeć bez bólu, ale wszystkie próby samobójcze kończą się komicznymi porażkami.
Hutnik szkła (The Glassworker) - Vincent i jego ojciec Tomas prowadzą najlepszy warsztat szklarski w kraju. Ich spokojne życie zostaje wywrócone do góry nogami przez wojnę.
Morderczy żar (Killer Heat) - Ekspat Nick Bali prowadzi śledztwo w sprawie podejrzanej śmierci na Krecie. Wkrótce odkrywa mroczne rodzinne sekrety, które mogą zmienić wszystko.
W potrzasku (Broke) - Jeździec rodeo zmaga się z kontuzjami i demonami przeszłości, desperacko trzymając się swojej gasnącej kariery.
Nie mów do mnie mamo (Don't Call Me Mama) - Eva, lubiana nauczycielka i żona burmistrza, wdaje się w niebezpieczny romans z młodym uchodźcą, co prowadzi do tragicznych konsekwencji.
Gangi Nowego Jorku (Gangs of New York) - Amsterdam chce pomścić ojca zabitego przez Billa „Rzeźnika”, ale jego zemsta komplikuje się przez wybuch wojny secesyjnej.
Niemcy (Alemania) - 16-letnia Lola, uwikłana w niestabilne życie rodzinne przez chorobę siostry, planuje semestr nauki w Niemczech.
Strażniczka (Borgo) - Strażniczka więzienna zostaje przeniesiona do nowego zakładu karnego na Korsyce. Młody więzień pomaga jej odnaleźć się w nowym miejscu.
HBO Max - dokumenty na 1-15 października
Tata (Father) - Dziennikarka, od lat skłócona z brutalnym ojcem, odkrywa, że padł ofiarą wyzysku w pracy.
Październikowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (1 - 15 października)
1 października
911: Did The Killer Call?, odc. 1-6
Ciągnie świnki do... wilkołaka
Shrek ma wielkie oczy
Shrek i duch Lorda Farquaada
Potwory kontra Obcy: Dynie-mutanty z kosmosu
Osoba towarzysząca
Hafekasi
Dla tych w kłopotach
Złoty Zachód
Głupi chłopak
Na jedną nutę
2 października
Nomadland
Cube
Halloween
Lato w grudniu
The Grudge - Klątwa
Blair Witch Project
3 października
Birdman
Tata
Luzaczki
Obecność 3: Na rozkaz diabła
Obecność 2
Obecność
Twój Potwór
4 października
Milczenie Julie
Commando
Conan Barbarzyńca
Bambi: Opowieść leśna
5 października
Virgins, odc. 1-6
Duda kontra Szafrański IX, odc. 1
Naprawy nie do naprawy VI, odc. 1
Moto Kombat, odc.1
Niekończąca się opowieść
6 października
Uśmiechnięci przyjaciele III, odc. 1
The Wonderflly Weird World of Gumball, odc.1
Łacina dla wszystkich
9 października
Ugly
Match Me Abroad II, odc. 1-14
Oszukana przez męża: Historia Morgan Metzer
10 października
Zakonnica II
Zakonnica
To
To: Rozdział 2
Sen o lwach
Hutnik szkła
Morderczy żar
W potrzasku
11 października
Prawo Alabamy
Queen Of The Ring
Nie mów do mnie mamo
12 października
Gangi Nowego Jorku
13 października
Krzesła, odc. 1
Niemcy
Strażniczka
14 października
Nauka jazdy VI, odc. 1
Babski biznes, odc. 1
Ostre cięcie XI, odc .1
15 października
Ej Stara!, odc. 1
