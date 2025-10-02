Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

HBO Max - nowości na 1-15 października 2025. Seria Obecność, To: Rozdział 2 i inne

Sprawdźcie, jakie nowości przygotował HBO Max na pierwszą połowę października 2025. Oto lista tytułów!
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  hbo max 
Obecność nowości październik 2025
HBO Max październik fot. materiały prasowe
Reklama

Październik głównie kojarzy się z Halloween, więc HBO Max uzupełnia swoją bibliotekę o wiele świetnych horrorów. Subskrybenci będą mogli obejrzeć serię Obecność, Zakonnicę, Blair Witch Project czy Klątwę. Warto sobie przypomnieć To: Rozdział 2, ponieważ w drugiej połowie miesiąca zadebiutuje serial z tego uniwersum To: Witajcie w Derry. Nie zabraknie też kultowych filmów, jak Niekończąca się opowieść Conan Barbarzyńca, a także oscarowych produkcji, jak Nomadland.

Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.

HBO Max - seriale i programy na 1-25 października

Ugly - Vgly i jego zespół chcą być rozpoznawalni, ale będąc na dole drabiny społecznej, bez kontaktów, pieniędzy i jakichkolwiek przywilejów nie jest to łatwe. Muszą stawić czoła swojemu pochodzeniu, aby odnieść sukces w biznesie muzycznym.

HBO Max - filmy na 1-15 października

Ciągnie świnki do... wilkołaka (The Pig Who Cried Wolf) - Heimlich podejrzewa spisek, gdy Wilk wprowadza się obok. Horst i Dieter go ignorują… aż robi się naprawdę niebezpiecznie.

Shrek ma wielkie oczy (Scared Shreckless) - Halloween to ulubione święto Shreka! Wyzwanie: noc strachu w zamku Farquaada i opowieści, które przerazić mogą nawet najodważniejszych.

Shrek i duch Lorda Farquaada (The Ghost of Lord Farquaad) - Fiona zostaje zaatakowana przez Theloniusa. Szalony, zabawny pościg z udziałem Shreka i Osła rusza pełną parą!

Potwory kontra Obcy: Dynie-mutanty z kosmosu (Monsters vs Aliens: Mutant Pumpins from Outer Space) - Obcy pojawiają się w Modesto tuż przed Halloween. Susan i jej zespół ruszają, by zbadać tajemnicze zjawisko.

Osoba towarzysząca (It Can Be Any Day Now) - Kamila, lekarka bliska emerytury, opiekuje się 90-letnim ojcem i matką z Alzheimerem - wspólnie przechodzą przez ostatni etap życia.

Hafekasi - Na przedmieściach Melbourne 10-letnia dziewczynka o tongijsko-australijskich korzeniach, zaczyna dostrzegać, że różni się od swojej matki.

Dla tych w kłopotach (For People In Trouble) - Jenny i Paul poznają się w pubie i szybko zakochują się w sobie. Ich związek rozkwita w świecie pogrążonym w chaosie.

Złoty Zachód (For People In Trouble) - Listopad 1849 roku. Dwie skłócone siostry z Irlandii, uciekając przed Wielkim Głodem, szukają szczęścia podczas gorączki złota.

Na jedną nutę (The One Note Man) - Samotny muzyk zakochuje się w skrzypaczce z orkiestry. Jego monotonne życie nabiera barw, gdy dostrzega ją po raz pierwszy.

Nomadland - Po gospodarczym załamaniu w małym miasteczku w Nevadzie, kobieta po sześćdziesiątce pakuje vana i rusza w podróż przez amerykański Zachód.

Nomadlandfot. materiały promocyjne

Cube - Sześciu zupełnie obcych sobie ludzi budzi się uwięzionych w labiryncie, pełnym śmiertelnych pułapek i bez widocznej drogi ucieczki.

Halloween - 17 lat po zamknięciu w szpitalu psychiatrycznym Michael Myers ucieka i wraca do Haddonfield, by dokończyć swoją krwawą zemstę.

Lato w grudniu (Family Affairs) - Cztery pokolenia kobiet spotykają się w Madrycie. Wspólne chwile ujawniają dawne konflikty i głęboko skrywane tajemnice.

Klątwa (The Grudge) - Amerykańska pielęgniarka w Tokio staje w obliczu śmiertelnej klątwy. Musi ją złamać, zanim sama stanie się kolejną ofiarą.

Blair Witch Project - Historia trzech studentów szkoły filmowej, którzy udali się do małego miasteczka, aby nakręcić film dokumentalny o legendarnej morderczyni. Projekt przybiera jednak przerażający obrót, gdy uczniowie gubią się w lesie.

Birdman - Zapomniany gwiazdor, który zdobył sławę, wcielając się w rolę kultowego superbohatera, chce wystawić na Broadwayu sztukę z samym sobą w roli głównej. Tuż przed jej premierą musi stoczyć walkę ze swoim ego.

Luzaczki (Lazy Girls) - Po eksmisji Nina i Djoul ruszają w drogę starym autem - czekają je nowe przygody, kłopoty i niespodziewane spotkania.

Obecność 3: Na rozkaz diabła (Conjuring 3: The Devil Made Me Do It) - Budząca grozę historia przerażającego morderstwa i nieznanych złych mocy, w której głównymi bohaterami jest para doświadczonych badaczy spraw paranormalnych.

Obecność 2 (Conjuring 2) - Lorraine i Ed Warrenowie mierzą się z jedną z najbardziej przerażających spraw paranormalnych w ich karierze. Wybierają się do północnego Londynu, gdzie samotna matka wychowująca czwórkę dzieci, nękana jest przez złośliwe duchy.

Obecność (Conjuring) - Uznani badacze zjawisk paranormalnych decydują się pomóc rodzinie dręczonej przez mrocznego demona.

Obecnośćfot. materiały promocyjne

Twój Potwór (Your Monster) - Po rozstaniu z chłopakiem Laura Franco nawiązuje niezwykłą więź z przerażającym, lecz ujmującym potworem, który mieszka w domu jej matki.

Milczenie Julie (Julie Keeps Quiet) - Gwiazda tenisa staje przed dylematem, gdy jej trener zostaje zawieszony w związku ze śledztwem dotyczącym przemocy.

Commando - Córka byłego komandosa Delta Force, Johna Matrixa, zostaje porwana, a on wyrusza do Ameryki Południowej, by za wszelką cenę ją odzyskać.

Conan Barbarzyńca (Conan The Barbarian) - Arnold Schwarzenegger wciela się w legendarnego wojownika i bohatera – Conana Barbarzyńcę, który wyrusza na niebezpieczną misję, by pomścić rodziców.

Bambi: Opowieść leśna (Bambi: A Tale of Life In The Woods) - Bambi, młody collie, zostaje rozdzielony z matką, gdy pojawiają się myśliwi. Z pomocą ojca musi nauczyć się przetrwać w dziczy.

Niekończąca się opowieść (Neverending Story) - Wrażliwy chłopiec odkrywa Fantazję, krainę wyobraźni zagrożoną siłą ludzkiej rozpaczy. Czy uda mu się ją ocalić?

Łacina dla wszystkich (Latin For All) - Nauczycielka łaciny Delphine przekupuje uczniów ocenami, co kończy się ich awansem do mistrzostw świata - przez pomyłkę!

Oszukana przez męża: Historia Morgan Metzer (Gaslit By My Husband: The Morgan Metzer Story) - Kobieta zostaje zaatakowana przez zamaskowanego napastnika, a jej były mąż staje się głównym podejrzanym.

Zakonnica II (The Nun 2) - Kontynuacja kasowego hitu opowiadająca historię siostry Ireny, która po raz kolejny zostaje skonfrontowana z demoniczną zakonnicą Valak.

Zakonnica (The Nun) - Ksiądz i nowicjuszka ruszają do Rumunii, aby zbadać sprawę śmierci młodej zakonnicy.

To: Rozdział 2 (It: Chapter 2) - Dorośli członkowie "Klubu frajerów" powracają do miasteczka, aby ponownie zmierzyć się z zabójczym klaunem.

To: Rozdział 2fot. Warner Bros

Sen o lwach (Dreaming of Lions) - Gilda jest śmiertelnie chora. Jej jedynym życzeniem jest umrzeć bez bólu, ale wszystkie próby samobójcze kończą się komicznymi porażkami.

Hutnik szkła (The Glassworker) - Vincent i jego ojciec Tomas prowadzą najlepszy warsztat szklarski w kraju. Ich spokojne życie zostaje wywrócone do góry nogami przez wojnę.

Morderczy żar (Killer Heat) - Ekspat Nick Bali prowadzi śledztwo w sprawie podejrzanej śmierci na Krecie. Wkrótce odkrywa mroczne rodzinne sekrety, które mogą zmienić wszystko.

W potrzasku (Broke) - Jeździec rodeo zmaga się z kontuzjami i demonami przeszłości, desperacko trzymając się swojej gasnącej kariery.

Nie mów do mnie mamo (Don't Call Me Mama) - Eva, lubiana nauczycielka i żona burmistrza, wdaje się w niebezpieczny romans z młodym uchodźcą, co prowadzi do tragicznych konsekwencji.

Gangi Nowego Jorku (Gangs of New York) - Amsterdam chce pomścić ojca zabitego przez Billa „Rzeźnika”, ale jego zemsta komplikuje się przez wybuch wojny secesyjnej.

Niemcy (Alemania) - 16-letnia Lola, uwikłana w niestabilne życie rodzinne przez chorobę siostry, planuje semestr nauki w Niemczech.

Strażniczka (Borgo) - Strażniczka więzienna zostaje przeniesiona do nowego zakładu karnego na Korsyce. Młody więzień pomaga jej odnaleźć się w nowym miejscu.

HBO Max - dokumenty na 1-15 października

Tata (Father) - Dziennikarka, od lat skłócona z brutalnym ojcem, odkrywa, że padł ofiarą wyzysku w pracy.

Październikowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (1 - 15 października)

1 października
911: Did The Killer Call?, odc. 1-6
Ciągnie świnki do... wilkołaka
Shrek ma wielkie oczy
Shrek i duch Lorda Farquaada
Potwory kontra Obcy: Dynie-mutanty z kosmosu
Osoba towarzysząca
Hafekasi
Dla tych w kłopotach
Złoty Zachód
Głupi chłopak
Na jedną nutę

2 października
Nomadland
Cube
Halloween
Lato w grudniu
The Grudge - Klątwa
Blair Witch Project

3 października
Birdman
Tata
Luzaczki
Obecność 3: Na rozkaz diabła
Obecność 2
Obecność
Twój Potwór

4 października
Milczenie Julie
Commando
Conan Barbarzyńca
Bambi: Opowieść leśna

5 października
Virgins, odc. 1-6
Duda kontra Szafrański IX, odc. 1
Naprawy nie do naprawy VI, odc. 1
Moto Kombat, odc.1
Niekończąca się opowieść

6 października
Uśmiechnięci przyjaciele III, odc. 1
The Wonderflly Weird World of Gumball, odc.1
Łacina dla wszystkich

9 października
Ugly
Match Me Abroad II, odc. 1-14
Oszukana przez męża: Historia Morgan Metzer

10 października
Zakonnica II
Zakonnica
To
To: Rozdział 2
Sen o lwach
Hutnik szkła
Morderczy żar
W potrzasku

11 października
Prawo Alabamy
Queen Of The Ring
Nie mów do mnie mamo

12 października
Gangi Nowego Jorku

13 października
Krzesła, odc. 1
Niemcy
Strażniczka

14 października
Nauka jazdy VI, odc. 1
Babski biznes, odc. 1
Ostre cięcie XI, odc .1

15 października
Ej Stara!, odc. 1

Czytaj więcej: Apple TV+ - nowości na październik 2025. Zaginiony autokar, Ostatnia rubież i inne

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  hbo max 
Obecność nowości październik 2025
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,0

2023
Ugly
Oglądaj TERAZ Ugly Komedia

Najnowsze

1 Mumia
-
Plotka

Mumia 4 z Brendanem Fraserem? Ta plotka zelektryzowała fanów

2 Azyl Arkham
-
Plotka

Gwiazda The Crown zagra w Batmanie 2? Ta postać może potwierdzać pojawienie się grupy złoczyńców

3 Złotowłosa
-

Złotowłosa: nowy thriller Wojciecha Chmielarza jeszcze w październiku

4 Priem Video październik 2025
-

Amazon Prime Video - nowości na październik 2025. Nieczysta gra, Lazarus i inne

5 Avatar
-

Trudno o CGI lepsze niż w Avatarze. Reżyser zdradza swój sekret

6 Trap House
-

Nastolatkowie kontra bezwględny kartel? Zwiastun Trap House, czyli heist według Gen Z

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e01

Chicago Fire

s11e01

Chicago Med

s13e01

Chicago PD

s49e02

Ryzykanci

s2025e190

Moda na sukces

s29e07

Ghost Adventures

s06e02

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e186

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Lorraine Bracco
Lorraine Bracco

ur. 1954, kończy 71 lat

Brianna Brown
Brianna Brown

ur. 1979, kończy 46 lat

Lucy Cohu
Lucy Cohu

ur. 1968, kończy 57 lat

Goran Bogdan
Goran Bogdan

ur. 1980, kończy 45 lat

Jeff Bennett
Jeff Bennett

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

9

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV