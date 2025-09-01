HBO Max - nowości na 1-15 września 2025. Grupa zadaniowa, Czas mroku i inne

fot. HBO Max

Reklama

Na początku września HBO Max może się pochwalić jedną ważną premierą. Zadebiutuje serial Grupa zadaniowa, który jest osadzony na robotniczych przedmieściach Filadelfii. Agent FBI (w tej roli Mark Ruffalo) prowadzi specjalną grupę, której celem jest położenie kresu serii brutalnych napadów. Showrunnerem i producentem wykonawczym tego tytułu jest Brad Ingelsby, znany choćby z obsypanej nagrodami produkcji Mare z Easttown. Ponadto bibliotekę platformy zasilą takie ciekawe filmy, jak Czas mroku, American Psycho czy Blade Runner 2049.

Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.

HBO Max - seriale i programy na 1-15 września

Poszukiwany: Nastoletni hacker (Most Wanted - Teen Hacker) - Niewiarygodna, prawdziwa historia chłopaka, którego FBI uznało za jednego z najgroźniejszych hakerów na świecie.

Grupa zadaniowa (Task) - Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów.

Grupa zadaniowa Zobacz więcej Reklama

Widziani i słyszani: Historia czarnej telewizji (Seen & Heard: The History of Black Television) - Historia telewizji opowiedziana oczami pionierów, którzy pisali, tworzyli i grali w przełomowych serialach.

HBO Max - filmy na 1-15 września

Cichy ryk (Silent Roar) - Na odległej wyspie Lewis mieszkają Dondo i Sas, nastoletni chłopak i dziewczyna, którzy próbują zrozumieć swoje życie.

Powrót Saturna (Saturn Return) - Zespół rockowy lat 90. balansuje na granicy sukcesu i porażki, tworząc album, który odmienia hiszpańską scenę muzyczną.

Morska sól (Sea Salt) - Lato dobiega końca, a Nayla, libańska nastolatka, staje przed decyzjami, które mogą odmienić jej życie.

Dzień sądu (Day of Reckoning) - Małomiasteczkowy szeryf i skorumpowany komendant przetrzymują żonę banity jako zakładniczkę, by zwabić go do ostatecznej konfrontacji.

Sztuka zrywania (The Break-Up) - Brook i Gary, niegdyś szaleńczo w sobie zakochani, teraz postanawiają się rozstać. Problem jednak w tym, że żadne z nich nie zamierza wyprowadzić się ze wspólnego mieszkania.

Nowa przygoda po włosku (Adventures Italian Style Reloaded) - Pago i Rice jadą z Bibim do Sofii, gdzie wpadają w sidła bałkańskiej mafii i włoskich służb.

American Psycho - Patrick Bateman to makler z Wall Street, którego perfekcyjny wizerunek skrywa mroczne tajemnice.

fot. materiały promocyjne

Pierwsza sprawa (First Case) - Młoda prawniczka Nora trafia na swoją pierwszą sprawę karną i szybko przekonuje się, jak brutalny potrafi być świat.

Agent i pół (Central Intelligence) - Życie księgowego zmienia się w koszmar po spotkaniu dawnego szkolnego znajomego - dziś zabójczo skutecznego agenta CIA.

Dziewczyna z marzeniami (Whip It) - Outsiderka kochająca indie rock znajduje sposób na radzenie sobie z udręką życia w małym miasteczku Bodeen w Teksasie.

Życie mojej matki (This Is My Mother) - Pierre, odnoszący sukcesy florysta, doświadcza życiowego wstrząsu, gdy niespodziewanie pojawia się jego matka Judith.

Historia Souleymane'a (Souleymane's Story) - Souleymane, kurier i uchodźca w Paryżu, ma 2 dni na przygotowanie historii do kluczowej rozmowy, która zdecyduje o jego legalnym pobycie.

Blade Runner 2049 - Harrison Ford oraz Ryan Gosling w widowiskowym filmie akcji będącym kontynuacją Łowcy androidów Ridleya Scotta. Deszcz nagród – w tym dwa Oscary.

To skomplikowane (It's Complicated) - Meryl Streep jako rozwódka po pięćdziesiątce, która niespodziewanie wdaje się w romans z byłym mężem i jednocześnie flirtuje z szarmanckim architektem.

Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa (True Story) - Historia zhańbionego dziennikarza, który zostaje wciągnięty w grę w kotka i myszkę z oskarżonym o morderstwo mężczyzną.

Krótka historia rodziny (Brief History of a Family) - Po zakończeniu polityki jednego dziecka los chińskiej rodziny splata się z tajemniczym nowym przyjacielem ich jedynego syna.

Czas mroku (Darkest Hour) - Film biograficzny przedstawiający jedną z najważniejszych postaci XX wieku, Winstona Churchilla, który zjednoczył swój naród przeciwko Hitlerowi.

fot. Jack English/Focus Festures

Grindhouse: Death Proof - Tajemniczy kaskader przemierza drogi USA, a dwie grupy kobiet stają się celem jego niepokojącej obsesji.

Grindhouse: Planet Terror - Podczas nocnego dyżuru lekarze William i Dakota Block muszą zmierzyć się z falą pacjentów z tajemniczymi ranami i dziwnym zachowaniem.

Wojownicze żółwie ninja (TMNT) - Leonardo, Donatello, Raphael i Michelangelo oddalili się od siebie od czasu ostatniej przygody, ale muszą połączyć siły, by stawić czoła potworom.

Żarty i papierosy (Jokes & Cigarettes) - Barcelona, lata 60. Eugenio zakochuje się w Conchicie i uczy się grać na gitarze, by występować z nią w duecie „Els dos”.

Wrześniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (1 – 15 września)

1 września

Hotel Paradise Extra XI, odc. 1

The Floor II, odc. 1

Bitwa o gości II, odc. 1

Zakup w ciemno VI, odc. 1

Usterka XIX, odc. 1

Cichy ryk

Powrót Saturna

Morska sól

2 września

Rubi & Jodi: Cult of Sin and Influence, odc. 1

Afryka Express, odc. 1

Ślub od pierwszego wejrzenia XI, odc. 1

Kuba Wojewódzki XXXVIII, odc. 1

Jestem z Polski XVI, odc. 1

Dzień sądu

3 września

Top Model XIV, odc. 1

4 września

Życie na kredycie VII, odc. 1

Sztuka zrywania

Nowa przygoda po włosku

American Psycho

5 września

Poszukiwany: Nastoletni hacker, odc. 1

The Playboy Murders III, odc. 1

90 Day Fiance: Happily Ever After? IX, odc. 1

Damy i wieśniaczki X, odc. 1

Pierwsza sprawa

6 września

Orzeł czy Reszka III, odc. 1

Agent i pół

Dziewczyna z marzeniami

7 września

Kuchenne rewolucje XXXI, odc. 1

Kobieta na krańcu świata XVI, odc. 1

Jeździć, obserwować VI, odc. 1

Wojny samochodowe XX, odc. 1

Zawodowi handlarze XVIII, odc. 1

Nic do zgłoszenia VI, odc. 1

Najlepsze premiery motoryzacyjne VII, odc. 1

Mobilni mechanicy X, odc. 1

Ciężarówką przez Malezję, odc. 1

Gwiazdy lumpeksów II, odc. 1

Z drugiej ręki, odc. 1

Najdziwniejsze samochody świata, odc. 1

MasterChef XIV, odc. 1

Życie mojej matki

8 września

Grupa zadaniowa, odc. 1

Historia Souleymane'a

9 września

Deadliest Catch XXI, odc. 1

10 września

Widziani i słyszani: Historia czarnej telewizji, odc. 1-2

11 września

Blade Runner 2049

To skomplikowane

12 września

Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa

Krótka historia rodziny

13 września

Czas mroku

Grindhouse: Death Proof

Grindhouse: Planet Terror

Wojownicze żółwie ninja

14 września

Żony Podlasia III, odc. 1

Żarty i papierosy

15 września

Mean Girl Murders III, odc. 1-10

Czytaj dalej: Apple TV+ - nowości na wrzesień 2025. Kulawe konie, The Morning Show i Specjalistka