Reklama
placeholder

HBO Max - nowości na 1-15 września 2025. Grupa zadaniowa, Czas mroku i inne

Sprawdźcie, jakie nowości przygotował HBO Max na pierwszą połowę września 2025. Oto lista tytułów!
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  hbo max 
nowości premiery grupa zadaniowa task wrzesień 2025
American Psycho fot. HBO Max
Reklama

Na początku września HBO Max może się pochwalić jedną ważną premierą. Zadebiutuje serial Grupa zadaniowa, który jest osadzony na robotniczych przedmieściach Filadelfii. Agent FBI (w tej roli Mark Ruffalo) prowadzi specjalną grupę, której celem jest położenie kresu serii brutalnych napadów. Showrunnerem i producentem wykonawczym tego tytułu jest Brad Ingelsby, znany choćby z obsypanej nagrodami produkcji Mare z Easttown. Ponadto bibliotekę platformy zasilą takie ciekawe filmy, jak Czas mroku, American Psycho czy Blade Runner 2049.

Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.

HBO Max - seriale i programy na 1-15 września

Poszukiwany: Nastoletni hacker (Most Wanted - Teen Hacker) - Niewiarygodna, prawdziwa historia chłopaka, którego FBI uznało za jednego z najgroźniejszych hakerów na świecie.

Grupa zadaniowa (Task) - Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów.

Grupa zadaniowa

arrow-left
Grupa zadaniowa
fot. HBO Max
arrow-right

Widziani i słyszani: Historia czarnej telewizji (Seen & Heard: The History of Black Television) - Historia telewizji opowiedziana oczami pionierów, którzy pisali, tworzyli i grali w przełomowych serialach.

HBO Max - filmy na 1-15 września

Cichy ryk (Silent Roar) - Na odległej wyspie Lewis mieszkają Dondo i Sas, nastoletni chłopak i dziewczyna, którzy próbują zrozumieć swoje życie.

Powrót Saturna (Saturn Return) - Zespół rockowy lat 90. balansuje na granicy sukcesu i porażki, tworząc album, który odmienia hiszpańską scenę muzyczną.

Morska sól (Sea Salt) - Lato dobiega końca, a Nayla, libańska nastolatka, staje przed decyzjami, które mogą odmienić jej życie.

Dzień sądu (Day of Reckoning) - Małomiasteczkowy szeryf i skorumpowany komendant przetrzymują żonę banity jako zakładniczkę, by zwabić go do ostatecznej konfrontacji.

Sztuka zrywania (The Break-Up) - Brook i Gary, niegdyś szaleńczo w sobie zakochani, teraz postanawiają się rozstać. Problem jednak w tym, że żadne z nich nie zamierza wyprowadzić się ze wspólnego mieszkania.

Nowa przygoda po włosku (Adventures Italian Style Reloaded) - Pago i Rice jadą z Bibim do Sofii, gdzie wpadają w sidła bałkańskiej mafii i włoskich służb.

American Psycho - Patrick Bateman to makler z Wall Street, którego perfekcyjny wizerunek skrywa mroczne tajemnice.

American Psychofot. materiały promocyjne

Pierwsza sprawa (First Case) - Młoda prawniczka Nora trafia na swoją pierwszą sprawę karną i szybko przekonuje się, jak brutalny potrafi być świat.

Agent i pół (Central Intelligence) - Życie księgowego zmienia się w koszmar po spotkaniu dawnego szkolnego znajomego - dziś zabójczo skutecznego agenta CIA.

Dziewczyna z marzeniami (Whip It) - Outsiderka kochająca indie rock znajduje sposób na radzenie sobie z udręką życia w małym miasteczku Bodeen w Teksasie.

Życie mojej matki (This Is My Mother) - Pierre, odnoszący sukcesy florysta, doświadcza życiowego wstrząsu, gdy niespodziewanie pojawia się jego matka Judith.

Historia Souleymane'a (Souleymane's Story) - Souleymane, kurier i uchodźca w Paryżu, ma 2 dni na przygotowanie historii do kluczowej rozmowy, która zdecyduje o jego legalnym pobycie.

Blade Runner 2049 - Harrison Ford oraz Ryan Gosling w widowiskowym filmie akcji będącym kontynuacją Łowcy androidów Ridleya Scotta. Deszcz nagród – w tym dwa Oscary.

To skomplikowane (It's Complicated) - Meryl Streep jako rozwódka po pięćdziesiątce, która niespodziewanie wdaje się w romans z byłym mężem i jednocześnie flirtuje z szarmanckim architektem.

Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa (True Story) - Historia zhańbionego dziennikarza, który zostaje wciągnięty w grę w kotka i myszkę z oskarżonym o morderstwo mężczyzną.

Krótka historia rodziny (Brief History of a Family) - Po zakończeniu polityki jednego dziecka los chińskiej rodziny splata się z tajemniczym nowym przyjacielem ich jedynego syna.

Czas mroku (Darkest Hour) - Film biograficzny przedstawiający jedną z najważniejszych postaci XX wieku, Winstona Churchilla, który zjednoczył swój naród przeciwko Hitlerowi.

Czas mroku - zdjęciefot. Jack English/Focus Festures

Grindhouse: Death Proof - Tajemniczy kaskader przemierza drogi USA, a dwie grupy kobiet stają się celem jego niepokojącej obsesji.

Grindhouse: Planet Terror - Podczas nocnego dyżuru lekarze William i Dakota Block muszą zmierzyć się z falą pacjentów z tajemniczymi ranami i dziwnym zachowaniem.

Wojownicze żółwie ninja (TMNT) - Leonardo, Donatello, Raphael i Michelangelo oddalili się od siebie od czasu ostatniej przygody, ale muszą połączyć siły, by stawić czoła potworom.

Żarty i papierosy (Jokes & Cigarettes) - Barcelona, lata 60. Eugenio zakochuje się w Conchicie i uczy się grać na gitarze, by występować z nią w duecie „Els dos”.

Wrześniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (1 – 15 września)

1 września
Hotel Paradise Extra XI, odc. 1
The Floor II, odc. 1
Bitwa o gości II, odc. 1
Zakup w ciemno VI, odc. 1
Usterka XIX, odc. 1
Cichy ryk
Powrót Saturna
Morska sól

2 września
Rubi & Jodi: Cult of Sin and Influence, odc. 1
Afryka Express, odc. 1
Ślub od pierwszego wejrzenia XI, odc. 1
Kuba Wojewódzki XXXVIII, odc. 1
Jestem z Polski XVI, odc. 1
Dzień sądu

3 września
Top Model XIV, odc. 1

4 września
Życie na kredycie VII, odc. 1
Sztuka zrywania
Nowa przygoda po włosku
American Psycho

5 września
Poszukiwany: Nastoletni hacker, odc. 1
The Playboy Murders III, odc. 1
90 Day Fiance: Happily Ever After? IX, odc. 1
Damy i wieśniaczki X, odc. 1
Pierwsza sprawa

6 września
Orzeł czy Reszka III, odc. 1
Agent i pół
Dziewczyna z marzeniami

7 września
Kuchenne rewolucje XXXI, odc. 1
Kobieta na krańcu świata XVI, odc. 1
Jeździć, obserwować VI, odc. 1
Wojny samochodowe XX, odc. 1
Zawodowi handlarze XVIII, odc. 1
Nic do zgłoszenia VI, odc. 1
Najlepsze premiery motoryzacyjne VII, odc. 1
Mobilni mechanicy X, odc. 1
Ciężarówką przez Malezję, odc. 1
Gwiazdy lumpeksów II, odc. 1
Z drugiej ręki, odc. 1
Najdziwniejsze samochody świata, odc. 1
MasterChef XIV, odc. 1
Życie mojej matki

8 września
Grupa zadaniowa, odc. 1
Historia Souleymane'a

9 września
Deadliest Catch XXI, odc. 1

10 września
Widziani i słyszani: Historia czarnej telewizji, odc. 1-2

11 września
Blade Runner 2049
To skomplikowane

12 września
Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa
Krótka historia rodziny

13 września
Czas mroku
Grindhouse: Death Proof
Grindhouse: Planet Terror
Wojownicze żółwie ninja

14 września
Żony Podlasia III, odc. 1
Żarty i papierosy

15 września
Mean Girl Murders III, odc. 1-10

Czytaj dalej: Apple TV+ - nowości na wrzesień 2025. Kulawe konie, The Morning Show i Specjalistka

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  hbo max 
nowości premiery grupa zadaniowa task wrzesień 2025
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
2025
Grupa zadaniowa
Grupa zadaniowa Kryminał
Powiązane filmy
Dzień sądu
Dzień sądu Sci-Fi

6,7

2017
Czas mroku
Oglądaj TERAZ Czas mroku Dramat

8,0

2017
Blade Runner 2049
Oglądaj TERAZ Blade Runner 2049 Sci-Fi

7,6

2000
American Psycho
Oglądaj TERAZ American Psycho Thriller

Najnowsze

1 Harry Potter
-

W serialu Harry Potter słynny aktor znów zagra postać z filmów. Totalne zaskoczenie

2 Paul Bettany - Biały Vision
-

Tak wygląda logo Vision Quest. Dostrzeżono je na planie filmu DC

3 Niezniszczalni 2
-

Wrześniowe megahity w Polsacie. Trylogia Niezniszczalnych, Pojutrze i nie tylko

4 Peacemaker - sezon 2
-

Frank Grillo porównuje pracę w Marvelu i DC. Wskazuje różnice

5 Batman
-

Mnóstwo zdjęć z planu Clayface'a! Czy to jest to samo Gotham, co w Batmanie Matta Reevesa?

6 Waller - serial aktorski
-

Co dzieje się z serialem o Amandzie Waller? James Gunn uspokaja

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e167

Moda na sukces

s42e227

Ridiculousness

s42e228

Ridiculousness

s42e229

Ridiculousness

s42e230

Ridiculousness

s38e159

Zatoka serc

s27e23

Big Brother (US)

s35e06

Ekipa z Essex
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Rozgrywka życia

05

wrz

Film

Rozgrywka życia
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie

05

wrz

Film

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Zendaya
Zendaya

ur. 1996, kończy 29 lat

Boyd Holbrook
Boyd Holbrook

ur. 1981, kończy 44 lat

Lara Pulver
Lara Pulver

ur. 1980, kończy 45 lat

Ludwig Göransson
Ludwig Göransson

ur. 1984, kończy 41 lat

Zoe Lister
Zoe Lister

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

6

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

9

Lanberry niedawno nagrała duet z Marylą Rodowicz. Co o niej wiemy?

10

Nowe odcinki Na dobre i na złe. Kiedy premiera sezonu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV