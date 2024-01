HBO Max - nowości na 16-31 stycznia. Tajemnica Brokeback Mountain, Sisu, Reality i inni

fot. materiały prasowe

HBO Max nie zwalnia tempa po premierze kolejnego sezonu serialu Detektyw i oferuje swoim subskrybentom kilka nowości oraz dobrze znanych filmów. Poza nowymi odcinkami śledztwa prowadzonego przez postaci Jodie Foster oraz Kali Reis, HBO Max zaoferuje poczucie dreszczyku emocji przy oglądaniu Naznaczonego: Czerwone drzwi, wrzuci widza do akcji w Sisu czy poznać lepiej wachlarz aktorski Sydney Sweeney w filmie Reality.

Fani klasyków z kolei uraczą się Tajemnicą Brokeback Mountain z Jakiem Gyllenhaalem oraz Heathem Ledgerem.

HBO Max - wybrane produkcje 16-31 stycznia

Detektyw - Gdy w Ennis na Alasce zapada długa noc, ośmiu mężczyzn pracujących w Arktycznej Stacji Badawczej Tsalal znika bez śladu. By rozwiązać sprawę, detektyw Liz Danvers (Jodie Foster) i Evangeline Navarro (Kali Reis), będą musiały skonfrontować się nie tylko z mrokiem wewnątrz siebie, ale także zagłębić się w prawdy pogrzebane głęboko pod wiecznym lodem.

Sisu- Historia rozgrywa się w ostatnich dniach II wojny światowej i skupia się na samotnym poszukiwaczu złota (Jarma Tommila), który natrafia na grupę wycofujących się nazistów w północnej Finlandii. Gdy kradną jego złoto, szybko zdają sobie sprawę, że nie trafili na zwykłego człowieka. Były komandos zaczyna się z nimi rozprawiać i staje się jednoosobowym oddziałem egzekucyjnym.

Reality- Włosy ma spięte w niedbały kok, wzrok wlepiony w monitor. Żółte trampki nie mają sznurówek, a pod białą koszulą prześwituje podkoszulek. 25-letnia Reality Winner (w tej roli gwiazda "Euforii" – Sydney Sweeney) jest młodą tłumaczką, która ma swoją rutynę. Po pracy prowadzi zajęcia jogi, robi zakupy na kolejne dni, sączy mrożoną kawę i publikuje selfie na Insta. W stresowych sytuacjach chroni się humorem. Reality jest pełna sprzeczności. Zauważają to agenci FBI, którzy przeszukują jej mieszkanie. Dziewczyna jest podejrzana o wydrukowanie tajnych dokumentów. Ona jednak zdaje się przejmować bardziej swoim kotem i psem, których stresuje obecność obcych mężczyzn. "Reality" to portret współczesnej dziewczyny, na który długo czekaliśmy. Dziewczyny, która nie daje się zaszufladkować – jej osobowość nosi w sobie wiele kolorów. Korzysta z różnych wariacji kobiecości, niczym z masek, które naprzemiennie zakłada. Jej miłość do spokoju, który daje joga, nie wyklucza tego, że w wolnym czasie chodzi ćwiczyć crossfit. Jej nieszablonowość i wiedza na spektrum tematów imponuje – i właśnie takie są współczesne kobiety. Chowa się za stereotypami blondynki, gdy to dla niej wygodne, by odbijać piłeczkę i korzystać ze swoich pokładów inteligencji. Ucieka się do humoru, gdy czuje się zagrożona – kto z nas nie próbował tak wyrwać się z niezręcznej sytuacji? Niemal intymne, zamknięte w dziewięćdziesięciu minutach, spotkanie z Reality to, idąc tropem "Najgorszego człowieka na świecie", portret współczesnej dziewczyny w wersji 2.0. W tej roli Sydney Sweeney pokazuje, że ma wystarczający talent, by zostać wielką aktorką.

Naznaczony: Czerwone drzwi - Josh (Patrick Wilson) i Dalton, który uczy się w collegu (Ty Simpkins), muszą zmierzyć się z mroczną przeszłością swojej rodziny oraz mnóstwem nowych i jeszcze bardziej przerażających strachów, które czyhają za czerwonymi drzwiami.

Styczniowe nowości w HBO Max dzień po dniu (16 - 31 stycznia)

18 stycznia

Wszyscy kłamią II, odc. 1-6

Na szlaku odkryć, odc. 1-2

Najpiękniejsze stulecie mojego życia

Zillion

19 stycznia

Na planie XXI, odc. 3

Dziecko czy oszustka: Przypadek Natalii Grace II, odc. 1-3

Tajemnica Brokeback Mountain

Pierwszy śnieg lata

Maszyna

Raport

Wojny jednorożców

Niedźwiedzie nie istnieją

20 stycznia

We Baby Bears, odc. 20-39

21 stycznia

Opowieść z Shemroon

22 stycznia

Detektyw IV, odc. 2

25 stycznia

Na szlaku odkryć, odc. 3-4

26 stycznia

Na planie XXI, odc. 4

Haromezer szamozott darab

Naznaczony: Czerwone drzwi

Moje pragnienie

Reality

Sisu

Syn

27 stycznia

Lu & Bally Bunch - Shorts, odc. 1-13

Lu & Bally Bunch, odc. 1-19