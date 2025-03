Trzymający w napięciu fragment filmu Grzesznicy. Jest też nowy plakat z horroru

fot. Warner Bros.

Grzesznicy to nowy film, przy którym ponownie wspólnie pracowali reżyser Ryan Coogler oraz Michael B. Jordan. Premiera zbliża się wielkimi krokami, więc w sieci pojawiają się nowe materiały promocyjne.

Ryan Coogler i Michael B. Jordan w promocyjnym wideo

Oprócz nowego plakatu Warner Bros. udostępnił klip z Grzeszników. W nim Ryan Coogler i Jordan opowiadają o nowej produkcji. Aktor przyznał, że zazwyczaj nie ogląda horrorów, bo wywołują w nim strach. Jednak dodał, że nigdy tyle się nie śmiał pracując na planie, jak podczas kręcenia tej produkcji. Następnie reżyser przeszedł do omówienia fragmentu filmu, w którym Cornbread (Omar Benson Miller) próbuje przekonać postać Jordana (jeden z bliźniaków Smoke), aby wpuścił go do środka. Annie, w którą wciela się Wunmi Mosaku, nie wierzy, że Cornbread jest po prostu uprzejmy i słusznie domyśla się, że ma inny powód, dla którego potrzebuje zaproszenia na tańce. Następnie dochodzi ataku. Wideo oraz nowy plakat znajdują się na początku poniższej galerii.

Grzesznicy - fragment filmu, zdjęcia, plakaty

Grzesznicy - klip z filmu (Michael B. Jordan i Ryan Coogler)

Przypomnijmy, że ten tytuł łączy w sobie kilka różnych gatunków. Nie jest tylko horrorem z wampirami, które stanowią jeden z elementów filmu. Coogler w jednym z wywiadów powiedział, że nie są jedynym nadprzyrodzonym motywem w Grzesznikach, a sam film opowiada o czymś więcej niż tylko o nich.

Grzesznicy - fabuła

Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy (Jordan) wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło. [opis Multikina]

Grzesznicy - premiera w kinach 18 kwietnia.

