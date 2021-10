HBO Max w Europie. Po jakim czasie filmy kinowe Warner Bros. trafią na platformę?

HBO MAX

Według informacji opublikowanych przez władze platformy HBO Max, serwis w początkowej fazie wprowadzania do Europy zostanie uruchomiony na 27 rynkach - w tym także w Polsce. Nastąpi to w 2022 roku, ale już teraz rozpoczyna się promocja tej usługi. HBO Max w ramach jednego serwisu zaoferuje użytkownikom produkcje tworzone dla między innymi Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network oraz Max Originals. Niezwykle ważną informacją jest dostępność w serwisie HBO Max premier kinowych już po 45 dniach od momentu debiutu na dużych ekranach. Jeszcze w 2021 roku platforma wystartuje w krajach nordyckich, a od 2022 roku także w Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Grecji, Islandii oraz Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce.

Subskrypcja HBO Max będzie dostępna w obniżonej, w stosunku do aktualnej, cenie w krajach nordyckich oraz w dotychczasowej cenie w Hiszpanii, pojawi się również nowa roczna subskrypcja, w której abonenci otrzymają dostęp na 12 miesięcy w cenie ośmiu. Czy tak samo będzie w przypadku naszego kraju? Tego na ten moment nie wiadomo, cena dopiero zostanie ujawniona.

Serwis HBO Max debiutuje w Europie, a wraz z nim najlepszy wybór filmów, seriali i programów telewizyjnych z istniejącego już od niemal sto lat Warner Bros. oraz HBO, Max Originals, DC i Cartoon Network – powiedział Johannes Larcher, Head of HBO Max International. – Począwszy od Deszczowej piosenki po Matrix, od Gry o tron po Mare z Easttown, od Stewardesy po Plotkarę, od Supermana po Jokera, a także od Królika Bugsa po Scooby Doo... Naprawdę mamy propozycje dla każdego członka rodziny. Wkrótce serwis HBO Max będzie dostępny na 27 rynkach w Europie, łącznie na 67 na całym świecie, a to jeszcze nie koniec. Przed nami znacznie więcej, ponieważ aspirujemy do obecności na 190 rynkach do 2026 roku.

Jak czytamy też w informacji prasowej:

Serwis HBO Max dostępny będzie w atrakcyjnej cenie z nowym programem rocznej subskrypcji, która pozwoli na korzystanie z platformy przez dwanaście miesięcy w cenie jedynie ośmiu, co oznacza oszczędność ponad 30% (w Hiszpanii i Finlandii obniży to miesięczny koszt do około 5,99 euro). Kwota miesięcznej subskrypcji zostanie utrzymana na dotychczasowym, atrakcyjnym poziomie dla użytkowników w Hiszpanii, obniżona natomiast dla użytkowników z krajów nordyckich. Ponadto, w momencie debiutu serwisu w Europie, czyli 26 października, ogłoszone zostaną specjalne oferty cenowe dla nowych klientów.