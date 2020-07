HBO stworzy miniserial o szczepionce przeciwko COVID-19. Zdobywca Oscara w roli producenta

fot. materiały prasowe

HBO zdecydowało się stworzyć miniserial opowiadający o poszukiwaniach szczepionki przeciwko COVID-19. Sama produkcja będzie natomiast oparta na książce The First Shot autorstwa Brendana Borrella. Autor opisuje w niej, jak wygląda globalny wyścig w kwestii wynalezienia szczepionki, przygląda się koncernom, które za wszelką cenę chcą go wygrać. Brendan Borrell porusza również kwestię samej nauki, którą wykorzystuje się w badaniach, jak i związane ze szczepionką sprawy polityczne.

Producentem wykonawczym nadchodzącej serii będzie Adam McKay wraz ze swoją firmą Hyperobject Industries. Przypomnijmy, że już wcześniej filmowiec współpracował z HBO przy wielu projektach, m.in. Sukcesji oraz komedii Mogło być gorzej. Obecnie Adam McKay jest zaangażowany nie tylko w produkcję serialu o szczepionce przeciwko COVID-19, lecz również w projekty skupiające się na klubie Los Angeles Lakers, Jeffreyu Epsteinie oraz serialowej wersji Parasite.

Tytuł opartej na książce The First Shot produkcji nie jest jeszcze znany.