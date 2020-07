Chirurdzy - serial w nowym sezonie poruszy temat koronawirusa

fot. ABC

Obecny czas pandemii koronawirusa dał się we znaki między innymi osobom wykonującym zawody związane z medycyną takim jak lekarze czy ratownicy medyczni. Producentka wykonawcza serialu Chirurdzy Krista Vernoff ujawniła, że 17. sezon produkcji zbada jak koronawirus wpływa na pracowników służby zdrowia. Vernoff przyznała, że w czasie zbierania historii do serialu zwykle lekarze opowiadają im te najśmieszniejsze ze swojej kariery. Jednak tym razem było inaczej, to było jak pewien rodzaj terapii, lekarze starali się nie płakać, gdy opowiadali o swoich doświadczeniach. Vernoff porównała to do wojny, na którą nie byli przygotowani.

W obsadzie serialu znajdują się między innymi Ellen Pompeo, Justin Chambers, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin McKidd, Jesse Williams, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Kelly McCreary, Kim Raver i Giacomo Gianniotti.