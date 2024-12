Kleks w prawdziwym świecie. Zwiastun filmu Wynalazek Filipa Golarza

Fot. Materiały prasowe

Pierwszy zwiastun filmu Kleks i wynalazek Filipa Golarza zadebiutował w sieci. Produkcja pokazuje, czego możemy spodziewać się po kontynuacji hitu Akademia Pana Kleksa, który bił rekordy popularności w polskich kinach na przełomie 2023 i 2024 roku. Za kamerą ponownie stanął Maciej Kawulski, a wideo zapowiada kolejne przygodowe perypetie bohaterów. Autorami scenariusza są Krzysztof Gureczny oraz Agnieszka Kruk.

Kleks i wynalazek Filipa Golarza – zwiastun

Przedpremierowe pokazy zaplanowano na okres świąt Bożego Narodzenia w grudniu. Film trafi do szerokiej dystrybucji już 10 stycznia 2025 roku.

Kleks i wynalazek Filipa Golarza – opis fabuły

Główna bohaterka, Ada Niezgódka (w tej roli ponownie Antonina Litwiniak), po letnich wakacjach wraca do Akademii, by rozwikłać tajemnicę pochodzenia Alberta (Konrad Repiński). W międzyczasie profesor Kleks (Tomasz Kot) będzie próbował odnaleźć swojego dawnego przyjaciela w realnym świecie. Oba tropy prowadzą do jednej osoby – dawnego absolwenta Akademii, Filipa, zwanego Golarzem.

W obsadzie znaleźli się również Janusz Chabior, Piotr Fronczewski, Sebastian Stankiewicz oraz Agnieszka Grochowska.