"Co zrobiłeś?" - nowa postać w The Last of Us. Pierwsza zapowiedź 2. sezonu

HBO szykuje się na powrót uwielbianych przez widzów produkcji w sezonie 2024-25, w tym serialu The Last of Us. Nowe fragmenty pokazują Catherine O'Harę w tajemniczej roli, która najpewniej rozmawia z Joelem (Pedro Pascal) o Ellie (Bella Ramsey) oraz wydarzeniach z finału pierwszego sezonu. Ze łzami w oczach, bohater zapewnia, że "ją uratował". Fani gry mogą skojarzyć, że pierwotnie Joel skierował tę kwestię do swojego brata Tommy'ego, granego przez Gabriela Lunę w 1. sezonie. Zobaczcie poniższy klip.

The Last of Us: sezon 2 - pierwsza zapowiedź

The Last of Us: sezon 2 - co wiadomo?

W nadchodzącym sezonie The Last of Us zobaczymy kilka nowych postaci, w które wcielą się m.in. Rutina Wesley (Maria), Kaitlyn Dever (Abby), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny), Isabela Merced (Dina) oraz O'Hara. Natomiast do swoich ról powracają Pascal, Ramsey i Luna.

Nowe odcinki zadebiutują w 2025 roku na HBO oraz platformie streamingowej Max.

