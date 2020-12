HDR10+ Adaptive - nowa funkcja w telewizorach Samsunga poprawi jakość obrazu

Źródło: Samsung

Producenci telewizorów od lat rywalizują ze sobą w wyścigu o to, który dostarczy widzom obraz o najlepszej możliwej jakości. Upowszechniono już matryce 4K, eksperymentuje się z najróżniejszymi powłokami ekranów, wdrożono tryby Filmmaker odtwarzające kolory w taki sposób, w jaki widział je reżyser oraz wypromowano funkcję HDR poszerzającą przestrzeń barwną. I to ten ostatni element Samsung postanowił wziąć na warsztat.

Koreańska korporacja zapowiedziała wprowadzenie do swoich telewizorów technologii HDR10+ Adaptive, która będzie w czasie rzeczywistym optymalizować dynamikę obrazu, dopasowując przestrzeń barwną zarówno do aktualnie wyświetlanych treści, jak i warunków oświetleniowych panujących w danym pomieszczeniu. Skorzysta w tym celu z czujnika światła zainstalowanego w QLED-ach z 2021 roku. Inżynierowie zadbali także o to, aby tryb HDR10+ Adaptive był w pełni kompatybilny z funkcją Filmmaker. Dzięki temu odbiorca będzie miał pewność, że oglądany aktualnie materiał wygląda dokładnie tak, jak życzyły sobie tego twórca, niezależnie od tego, czy organizuje seans w dobrze zaciemnionym pomieszczeniu, czy w pełnym słońcu.

Choć dynamiczne dostosowywanie jasności obrazu oraz tryb Filmmaker były dostępne w poprzednich telewizorach tego producenta, pracowały niezależnie od siebie. W nowych odbiornikach udało się skoordynować ich działanie, aby te jeszcze lepiej odwzorowywały charakter filmów wykorzystujących potencjał HDR. Partnerem technologicznym nowego wdrożenia będzie serwis Amazon Prime, który dystrybuuje produkcje kompatybilne ze standardem HDR10+.

Nieustannie poszukujemy nowych funkcji i innowacji, które mogą poprawić jakość doznań widzów. Za sprawą HDR10+ Adaptive i trybu Filmmaker treści Prime Video są optymalizowane niezależnie od warunków oświetleniowych, a widzowie mogą oglądać filmy i programy telewizyjne prezentowane zgodnie z intencją twórcó – powiedział BA Winston, Global Head of Video Playback and Delivery w Amazon Prime Video.