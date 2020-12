Samsung Galaxy S21 prawdopodobnie zadebiutuje w styczniu. Znamy specyfikację

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Samsung

Pandemia koronawirusa wywróciła do góry nogami harmonogramy wielu firm technologicznych. Samsung miał w zwyczaju prezentować nowości z linii Galaxy S w drugiej połowie lutego, ale w 2021 roku najprawdopodobniej premiera zostanie zorganizowana kilka tygodni wcześniej. Plotki na temat jej przesunięcia krążą po sieci od dłuższego czasu, ale teraz sam Samsung zdaje się je potwierdzać.

Na amerykańskiej witrynie korporacji pojawił się bowiem formularz przedsprzedażowy dla klientów zainteresowanych nowościami od koreańskiej korporacji. Stanowi on zachętę do zapisywania się na rezerwację przedpremierowych urządzeń z linii Galaxy, które wkrótce trafią do dystrybucji. W przypisach można przeczytać, że akcja przedsprzedażowa potrwa od 14 do 28 stycznia 2021 roku. I choć w żadnym miejscu nie wspomina się o konkretnym modelu, Samsung prawdopodobnie nie rozkręcałby machiny marketingowej dla mniej znaczącej premiery.

Za samą rezerwację nie trzeba nic zapłacić, ale jeśli ktoś zapisze się na listę, otrzyma gwarancję zakupu urządzenia w pierwszej kolejności. Oprócz tego Samsung zaoferuje 50 dolarów rabatu na zakup akcesoriów do telefonu oraz 10 dolarów do wydania w ramach autorskiego sklepu mobilnego.

W międzyczasie serwis WinFuture opublikował wyciek ze specyfikacją nowych urządzeń z linii Galaxy S21. Oto co zaoferują nam poszczególne modele:

Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21 Plus Samsung Galaxy S21 Ultra Procesor Exynos 2100 Ekran 6,2”, 120 Hz 6,7”, 120 Hz 6,8", 120 Hz Rozdzielczość 2400 x 1080 3200 x 1440 Aparat przedni 10 MP, f / 2.0 40 MP, f /2.2 Aparat tylny 12 MP, f / 1.8 (obiektyw główny)

64 MP, f / 2.0 (obiektyw zoom)

12 MP, f / 2.2 (teleobiektyw) 108 MP, f / 1.8 (obiektyw główny)

10 MP, f / 2.4 (obiektyw zoom x3)

10 MP, f / 4.9 (obiektyw zoom x10)

12 MP, f / 2.2 (ultraszerokokątny) RAM 8 GB 12 GB Pamięć 128 / 256 GB 128 / 256 / 512 GB Bateria 4000 mAh 4800 mAh 5000 mAh Cena 849 € 1049 € 1399 €

Warto także wspomnieć o tym, że do modelu S21 Ultra będzie można dokupić obudowę ze zintegrowanym rysikem. Według branżowych informatorów istnieje spora szansa na to, że model Ultra zajmie miejsce linii Galaxy Note. Samsung ma rozważać wycofanie się z dystrybucji urządzeń z tej serii.