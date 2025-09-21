He-Man na kocie bojowym. Tak wyglądają w kinowym filmie!

fot. materiały prasowe

Reklama

Do sieci trafiło zdjęcie tekturowej reklamy, która będzie stała w kinach i przedstawia He-Mana na kocie bojowym. Fotografia została zrobiona podczas targów branży zabawkarskiej w Los Angeles. Wstęp mają tam wyłącznie osoby z branży, więc to właśnie ktoś z nich zrobił zdjęcie i wrzucił je do sieci.

Władcy Wszechświata – He-Man i Cringer

Widzimy, że zarówno He-Man, jak i Cringer wyglądają, jakby żywcem zostali wyjęci z kreskówki He-Man i Władcy Wszechświata z lat 80.

ROZWIŃ ▼

Masters of the Universe – fabuła, obsada, data premiery

Historia opowiada o 10-letnim księciu Adamie, który ucieka z Eternii statkiem kosmicznym i rozbija się na Ziemi. Oddzielony od Miecza Mocy – jedynego łącznika z rodzinnym światem – dorasta, nie znając swojego prawdziwego dziedzictwa. Poszukiwanie miecza zajmuje mu dwadzieścia lat. Jako dorosły mężczyzna musi powrócić na Eternię, by stawić czoła siłom Szkieletora. Zanim jednak stanie się najpotężniejszym człowiekiem w galaktyce, będzie musiał zmierzyć się z własną przeszłością i w pełni przyjąć rolę He-Mana.

W obsadzie znaleźli się Nicholas Galitzine, Jared Leto, Idris Elba, Alison Brie, Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jon Xue Zhang oraz Camila Mendes.

Premiera Masters of the Universe zaplanowana jest na 5 czerwca 2026 roku.