He-Man na kocie bojowym. Tak wyglądają w kinowym filmie!
Do sieci trafił nowy materiał promujący kinowy film Władcy Wszechświata, w którym He-Man, kot bojowy Cringer i reszta znanych postaci pojawią się w wersji aktorskiej. Ujawniono, jak wygląda popularny kot.
Do sieci trafiło zdjęcie tekturowej reklamy, która będzie stała w kinach i przedstawia He-Mana na kocie bojowym. Fotografia została zrobiona podczas targów branży zabawkarskiej w Los Angeles. Wstęp mają tam wyłącznie osoby z branży, więc to właśnie ktoś z nich zrobił zdjęcie i wrzucił je do sieci.
Władcy Wszechświata – He-Man i Cringer
Widzimy, że zarówno He-Man, jak i Cringer wyglądają, jakby żywcem zostali wyjęci z kreskówki He-Man i Władcy Wszechświata z lat 80.
Masters of the Universe – fabuła, obsada, data premiery
Historia opowiada o 10-letnim księciu Adamie, który ucieka z Eternii statkiem kosmicznym i rozbija się na Ziemi. Oddzielony od Miecza Mocy – jedynego łącznika z rodzinnym światem – dorasta, nie znając swojego prawdziwego dziedzictwa. Poszukiwanie miecza zajmuje mu dwadzieścia lat. Jako dorosły mężczyzna musi powrócić na Eternię, by stawić czoła siłom Szkieletora. Zanim jednak stanie się najpotężniejszym człowiekiem w galaktyce, będzie musiał zmierzyć się z własną przeszłością i w pełni przyjąć rolę He-Mana.
W obsadzie znaleźli się Nicholas Galitzine, Jared Leto, Idris Elba, Alison Brie, Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jon Xue Zhang oraz Camila Mendes.
Premiera Masters of the Universe zaplanowana jest na 5 czerwca 2026 roku.
Źródło: He-Mania.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
15
wrz
Humane
16
wrz
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
17
wrz
Wiara
18
wrz
Dying Light: The Beast
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 2002, kończy 23 lat
ur. 1952, kończy 73 lat
ur. 1961, kończy 64 lat
ur. 1943, kończy 82 lat
ur. 1955, kończy 70 lat