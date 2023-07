He-Man w wersji aktorskiej wg AI. Netflix zrezygnował, a grafiki pokazują, czy jest czego żałować

fot. materiały prasowe

Reklama

He-Man i Władcy Wszechświata to lubiany serial animowany z lat 80. Choć doczekał się już wielu produkcji w serii, sympatycy kreskówki wciąż marzą o nowym aktorskim tworze. Rzeczywiście miał on powstać, ale plany te stanęły na niczym w najmniej oczekiwanym momencie. Wszystko było na dobrej drodze do czasu, kiedy Netflix podał komunikat o wycofaniu się z nakręcenia Masters of the Universe. Fani w ramach sprzeciwu postanowili stworzyć własny obraz aktorskiej wersji He-Mana i Władców Wszechświata. Jak to wyszło?

He-Man i Władcy Wszechświata - prace AI

Grafiki powstały za pomocą sztucznej inteligencji i zostały wygenerowane przez dwóch twórców. Jednym z nich była strona na Facebooku o nazwie Alternate Reality Movies. Drugim autorem był Charlie Jenkins, który opublikował zdjęcia na grupie Midjourney Official. Dla wielu przeglądających prace AI, nowy obraz He-Mana był wartościowym podejściem do całej serii. Z drugiej zaś strony pojawiło się sporo głosów o niezbyt dokładnym odwzorowaniu bohaterów.