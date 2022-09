Heart of Stone - zapowiedź nowego filmu szpiegowskiego z Gal Gadot. Mamy żeńskiego Bonda?

Fot. Netflix

Heart of Stone to nowy film szpiegowski z Gal Gadot, aktorką znaną z takich tytułów jak Wonder Woman i Czerwona nota. Podczas wirtualnego wydarzenia Netflix Tudum pokazano jego pierwszą zapowiedź, składającą się między innymi ze scen zza kulis i wypowiedzi samej gwiazdy. Zobaczcie, czy jest na co czekać.

Zapowiada się nowy hit akcji? Przekonajcie się sami.

Heart of Stone - zapowiedź [Netflix Tudum 2022]

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1573721172835028992

Heart of Stone - nowość z Gal Gadot. Informacje

Heart of Stone to thriller szpiegowski, stworzony przez Skydance Media. Produkcja ma być żeńską odpowiedzią na popularne serie kina akcji, takie jak filmy o Jamesie Bondzie czy Mission: Impossible. Netflix wygrał walkę o prawa do dystrybucji, więc tytuł zadebiutuje właśnie na tej platformie streamingowej. Projekt reżyseruje Tom Harper, zaś za scenariusz odpowiedzialni są Greg Rucka i Allison Schroeder. Film wyprodukują David Ellison, Dana Goldberg i Don Granger ze Skydance Media, a także Gadot i jej produkcyjni partnerzy, Jaron Varsano, Bonnie Curtis i Julie Lynn.