Oto nowe karty Kapłana w Hearthstone: Poprzez linie czasu. Wzmocnią Stronników i odnowią zdrowie
Możemy podzielić się z Wami pięcioma kartami, które na początku przyszłego miesiąca trafią do Hearthstone w rozszerzeniu Poprzez linie czasu.
W przyszłym miesiącu zadebiutuje trzecie i ostatnie rozszerzenie Hearthstone w Roku Raptora. Dodatek zatytułowany Poprzez linie czasu zabierze graczy w podróż przez różne epoki i pozwoli im wykorzystywać moc bohaterów z przeszłości, przyszłości, a nawet… alternatywnych linii czasowych. Każda klasa otrzyma swojego wyjątkowego Osławionego bohatera, a nowe słowo kluczowe – Cofnięcie – umożliwi ponowne zagrywanie kart o losowych efektach, by spróbować napisać historię na nowo.
Firma Blizzard ponownie podzieliła się z naszą redakcją wybranymi kartami z nadchodzącego dodatku. Tym razem możemy zaprezentować Wam pięć kart, które wkrótce zasilą talie Kapłanów w Hearthstone. Skupiają się one przede wszystkim na wzmacnianiu Stronników i odnawianiu ich punktów zdrowia.
Hearthstone: Poprzez linie czasu – premiera już 5 listopada na wszystkich platformach, na których dostępna jest ta karcianka, czyli na PC oraz urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS.
Źródło: informacja prasowa
