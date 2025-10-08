Oto nowe karty Kapłana w Hearthstone: Poprzez linie czasu. Wzmocnią Stronników i odnowią zdrowie

fot. Blizzard Entertainment

W przyszłym miesiącu zadebiutuje trzecie i ostatnie rozszerzenie Hearthstone w Roku Raptora. Dodatek zatytułowany Poprzez linie czasu zabierze graczy w podróż przez różne epoki i pozwoli im wykorzystywać moc bohaterów z przeszłości, przyszłości, a nawet… alternatywnych linii czasowych. Każda klasa otrzyma swojego wyjątkowego Osławionego bohatera, a nowe słowo kluczowe – Cofnięcie – umożliwi ponowne zagrywanie kart o losowych efektach, by spróbować napisać historię na nowo.

Firma Blizzard ponownie podzieliła się z naszą redakcją wybranymi kartami z nadchodzącego dodatku. Tym razem możemy zaprezentować Wam pięć kart, które wkrótce zasilą talie Kapłanów w Hearthstone. Skupiają się one przede wszystkim na wzmacnianiu Stronników i odnawianiu ich punktów zdrowia.

Hearthstone: Poprzez linie czasu – premiera już 5 listopada na wszystkich platformach, na których dostępna jest ta karcianka, czyli na PC oraz urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS.