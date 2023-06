Hearthstone - Tytani wkraczają do gry! Zwiastun zapowiada nowe rozszerzenie

fot. Blizzard

Hearthstone to karcianka, która w dalszym ciągu cieszy się dużym zainteresowaniem, a firma Blizzard dba o jej regularne aktualizowanie o nową zawartość. Zapowiedziano, że już niedługo gra doczeka się kolejnego rozszerzenia zatytułowanego Tytani. Jak wskazuje tytuł, skupi się ono na jednych z najpotężniejszych istot w całym uniwersum Warcrafta.

Nowy dodatek wprowadzi ponad 145 nowych kart, w tym tytułowych Tytanów - po jednym dla każdej z klas. Będą to potężni stronnicy z trzema specjalnymi, aktywowanymi zdolnościami, których używa się zamiast zwykłych ataków. W każdej turze można użyć jednej umiejętności, a dopiero po wyczerpaniu wszystkich trzech Tytani mogą wyprowadzać standardowe ataki. Jak ujawnili Alicia Cornelia i Edward Goodwin z firmy Blizzard, Tytani mają być naprawdę potężni i sprawdzą się zarówno we "współpracy" ze starymi kartami, jak i w zupełnie nowych, eksperymentalnych taliach.

Rozszerzenie to również nowe słowo kluczowe: "Wykuj". Karty nim opisane można przeciągnąć do talii, a następnie ulepszone do Wykutych wersji za dwa kryształy many. Zmienione zostanie również słowo kluczowe "Magnetyzm", które będzie działać tak, jak w Ustawce, a więc gracze będą mogli przeciągnąć magnetycznego stronnika nawet w momencie posiadania pełnego stołu.

Hearthstone: Tytani

Hearthstone: Tytani - premiera zaplanowana została na 1 sierpnia, a już teraz gracze mogą otrzymać nagrodę za zalogowanie. Jest nią legendarna karta "Więzienie Yogg-Sarona".