Fortnite - Ciri i Yennefer z Wiedźmina trafiły do gry. Nowe wyspy i przedmioty kosmetyczne

fot. Epic Games

Kolejne postacie z uniwersum Wiedźmina trafiły do Fortnite. Tym razem są to Yennefer z Vengerbergu oraz Ciri. Gracze mogą zdobyć skórki przedstawiające te bohaterki, a także szereg innych przedmiotów kosmetycznych: plecak Zirael, kilof Miecz Zirael, lotnię Bazyliszek, plecak Ptasia Czaszka, kilof Megaskop Yennefer i emotkę Czarnoskrzydły.

Na tym jednak nie koniec atrakcji. Do gry trafiły także dwie nowe wyspy stworzone przez Team Unite we współpracy z Epic Games: Ucieczka Ciri (kod: 2776-4034-8400) oraz Pole Bitewne Yennefer (kod: 2862-9616-5689). Gracze, którzy ukończą wyspy będą mogli odebrać kolejne przedmioty: emotkę Charakterna Ciri, emotkę Wzburzona Yennefer oraz sztandar Opowieść o dwóch burzach. Warto jednak pamiętać, że Ucieczka Ciri i Pole Bitewne Yennefer dostępne będą jedynie do 5 lipca.

Fortnite - nowe przedmioty kosmetyczne z Wiedźmina

Fortnite - Yennefer i Ciri trafiły do gry